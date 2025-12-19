Россияне стали основными иностранными визитерами в Азербайджане в 2025 году

Стало известно, сколько иностранцев побывало в Азербайджане с начала года. Поток превысил 2,3 млн гостей, из низ 24% – граждане России.

В Азербайджане за 11 месяцев этого года побывало свыше 2,3 млн иностранных граждан, из них четверть – граждане России, следует из данных Государственного комитета по статистике Азербайджана.

По информации комитета, поток иностранцев в январе-ноябре этого года сократился на 2% и составил 2,364 млн человек.

Визиты в республике совершали граждане из 189 стран мира, при этом наибольший поток гостей пришелся на следующие страны:

Россия – 24,2%;

Турция – 17,6%;

Иран – 8,1%.

Также Азербайджан посещали граждане Ирана, Индии, Грузии, Саудовской Аравии, Казахстана, Пакистана, Китая, Израиля, Узбекистана, ОАЭ.

Основную часть потока иностранных гостей составили мужчины, на женщин пришлась треть потока.