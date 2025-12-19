Вестник Кавказа

Россияне стали основными иностранными визитерами в Азербайджане в 2025 году

Центр Гейдара Алиева
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стало известно, сколько иностранцев побывало в Азербайджане с начала года. Поток превысил 2,3 млн гостей, из низ 24% – граждане России.

В Азербайджане за 11 месяцев этого года побывало свыше 2,3 млн иностранных граждан, из них четверть – граждане России, следует из данных Государственного комитета по статистике Азербайджана.

По информации комитета, поток иностранцев в январе-ноябре этого года сократился на 2% и составил 2,364 млн человек.

Визиты в республике совершали граждане из 189 стран мира, при этом наибольший поток гостей пришелся на следующие страны:

  • Россия – 24,2%;
  • Турция – 17,6%;
  • Иран – 8,1%.

Также Азербайджан посещали граждане Ирана, Индии, Грузии, Саудовской Аравии, Казахстана, Пакистана, Китая, Израиля, Узбекистана, ОАЭ.

Основную часть потока иностранных гостей составили мужчины, на женщин пришлась треть потока.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
885 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.