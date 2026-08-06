Капремонт двух десятков школ завершат к сентябрю в Северной Осетии

Капитальный ремонт школ продолжается в Северной Осетии. К началу осени должны быть готовы почти два десятка объектов.
В Северной Осетии к сентябрю завершится капитальный ремонт 19 школ. Об этом сообщил глава регионального Минстроя Марат Бетанов.
Он подчеркнул, что работы находятся на финишной прямой.
"Все идет по графику, 19 объектов будут готовы к сентябрю. Там уже финишные работы, и уже можно будет проводить уборку, заносить новые парты, столы и готовиться к приему детей"
– Марат Бетанов
Он добавил, что в настоящее время в капитальном ремонте в республике находятся 24 школы. Работы по этим образовательным учреждениям планируется завершить до конца 2026 года.
Бетанов также поведал, что в сентябре-октябре в регионе должны быть сданы после капремонта шесть детсадов.