Вестник Кавказа

Власти Омана не рассматривают всерьез угрозы Трампа – СМИ

Флаг Омана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Омане заявили, что не воспринимают всерьез угрозы Дональда Трампа нанести удар по стране.

Официальный Маскат не видит в словах президента США Дональда Трампа о возможных ударах по Оману предпосылок для реализации, передает Al-Monitor со ссылкой на источники. 

"Мы озадачены... Трамп пытается найти козла отпущения за провал войны. Откровенно говоря, мы не воспринимаем это всерьез"

– источник 

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил о возможности введения санкций против Омана из-за сотрудничества с Ираном. Вашингтон опасается, что Маскат ведет переговоры с Тегераном относительно введения транзитных сборов. 

Ранее Дональд Трамп заявил, что США могут нанести удар по Оману из-за переговоров Маската с Тегераном.

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