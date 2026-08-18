Что за страна Оман, кто ее союзники и почему ей угрожает Трамп?

Одна из богатейших стран Персидского залива, которая в 2013 году помогла обеспечить заключение ядерной сделки между Ираном и США, сегодня рискует стать очередной целью Трампа. Что за страна Оман, где она находится, какое отношение имеет к войне в Иране?

Если Оман встанет на нашем пути, мы разбомбим его до основания

- так американский президент прокомментировал участие Маската в ситуации вокруг Ормузского пролива.

Где находится Оман?

Оман - арабский султанат, расположенный между Персидским заливом и Аравийским морем. Размером чуть меньше Польши Оман на юго-западе граничит с Йеменом, на северо-западе — с ОАЭ, на западе — с Саудовской Аравией. Южное и восточное побережье Омана омывается Аравийским морем, а северное - Оманским заливом, который является продолжением Ормузского пролива. Протяженность береговой линии Омана составляет более трех тысяч километров. У Омана есть эксклав - мухафаза Мусандам, которая находится на одноименном полуострове, территориально относящемся к ОАЭ. Мусандам расположен в южной части Ормузского пролива.

Кто живет в Омане?

Столица Омана - город Маскат, крупнейший мегаполис султаната, где проживает 1,5 млн человек, почти 29% 5,4-миллионного населения страны. Большая часть жителей Омана, более 56% - это оманцы-арабы, около 43,5% или 2,3 млн человек - жители таких стран как Индия, Бангладеш и Пакистан, которые приехали в Оман на заработки. Почти 90% растущего населения султаната - городские жители, уровень грамотности которых 98%. Официальный язык - арабский, а официальная религия - ислам, при этом по 6,5% людей, живущих в Омане, исповедуют христианство и индуизм. Отношение к женщинам в султанате считается одним из самых прогрессивных на Ближнем Востоке: оманки занимают государственные должности, владеют бизнесом и работают практически во всех секторах экономики.

Что за страна Оман?

Оман — 6-я по благосостоянию и 5-я по численности страна Персидского залива, управляет которой султан Хейсам бен Тарик Аль Саид. Оман - абсолютная монархия, а ключевые полномочия сосредоточены в руках правителя. История Омана насчитывает более 5 тысяч лет.

В VII веке территория Омана, входившая в состав Арабского халифата, приняла ислам.

С начала XVI века до середины XVII Оман находился под контролем Португалии.

Золотой век Омана - это период с середины XVII века до XIX века. В это время Оман становится крупнейшей морской империей, контролирующей португальские территории вдоль восточно-африканского побережья. Нынешняя правящая династия пришла к власти в 1744 году.

Начиная с XIX века Оман тесно сотрудничает с Великобританией, партнерские и стратегические отношения с которой сохраняются по сей день.

В 1970 году началась стремительная модернизация Омана после дворцового переворота, в результате которого к власти пришел султан Кабус бен Саид, сменивший на троне своего отца.

За 50 лет правления Кабусу бен Саиду удалось из изолированного и бедного Омана, раздираемого внутренними конфликтами, сделать современное, прогрессивное и богатое государство с уникальной внешней политикой ”дружи со всеми, не заводи врагов”.

На сегодняшний день внутренняя политика Омана определяется нацпрограммой ”Видение 2040”.

Почему Оман - богатая страна?

Основа благосостояния Омана - это нефть и газ. Нефтяной бум 1970х обеспечил модернизацию, а обнаруженные позднее запасы природного газа ее поддержали. Главная статья дохода Омана - экспорт нефти, нефтепродуктов и газа, которые обеспечивают 70% госбюджета страны и более 40% ее ВВП. Оман, не будучи членом ОПЕК, производит около миллиона баррелей нефти в день, и занимает 7е место среди стран Персидского залива по ее запасам, составляющим около 5 млрд баррелей. Газа у Омана чуть более 650 млрд кубометров, благодаря чему страна на 8м месте по его запасам в регионе. Основные направления экспорта нефти - Китай, Тайвань, Индия, Южная Корея и Катар.

Поскольку и нефти и газа в Омана хватит примерно на 14-15 лет, в настоящее время правительство страны активно диверсифицирует экономику, развивая портовую логистику, горнодобывающую промышленность и металлургию, туризм и рыболовство. Одним из перспективных направлений Оман считает экспорт зеленого водорода.

С кем дружит Оман?

В основе внешней политики Омана принцип ”дружи со всеми, не заводи врагов”. Оман поддерживает тесные дипломатические отношения с Великобританией, США, Ираном, Саудовской Аравией, Китаем и Индией. На протяжении многих лет Оман выступает в качестве посредника между конфликтующими сторонами, как в регионе, так и в мире, принимая участие в йеменском урегулировании и в переговорах между Ираном и США. С Россией Оман поддерживает тесные торговые и дипломатические отношения. Благодаря сбалансированной внешней политике и сохранению нейтралитета в мировых и региональных конфликтах у Омана официально нет ни конкурентов, ни соперников, ни врагов.

Оман в иранской войне

В иранской войне Оман сохраняет нейтралитет, поддерживая тесные отношения с обеими сторонами конфликта: Ираном и США. Между тем, вскоре после начала конфликта в Персидском заливе, 18 марта министр иностранных дел резко осудил действия США и Израиля, заявив, что Вашингтон утратил контроль над собственной внешней политикой.

Несмотря на близкие отношения с Ираном, инфраструктурные объекты Омана, в частности, порты Дум и Салала, которые используются военнослужащими США, подверглись атакам со стороны Ирана. При этом Оман остается посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном.

Трамп угрожает Оману

Первые угрозы со стороны Трампа в адрес Омана прозвучали в мае 2026 года. Тогда американский президент напомнил Маскату, что ему стоит ”вести себя подобающе, иначе США его разнесут”. Второй раз Трамп напомнил о себе 17 августа, заявив, что Оман будет подвергнут бомбардировкам, если начнет мешать Белому дому в переговорах с Ираном.

Причина негодования американского президента - прямые переговоры между Ираном и Оманом, которые длятся в течение нескольких недель и главная цель которых - определить правила судоходства в Ормузском проливе. 17 августа Тегеран заявил, что им с Маскатом удалось достичь договоренности о новом морском маршруте в спорном проливе, и в настоящее время они работают над совместной декларацией. Иранский дипломат, Эсмаил Багаи, сообщил, что разработанный оманско-иранский механизм контроля Ормузского пролива защитит интересы обеих стран.

Зачем США бомбить Оман?

Возможное соглашение между Ираном и Оманом по Ормузском проливу, угрожает лишить Трампа козыря в войне с Тегераном. Вашингтон требует, чтобы Иран отказался контролировать Ормузский пролив, таким образом надеясь завершить кризис на одном из важнейших маршрутов транспортировки нефти и газа в мире. Оманско-иранское соглашение не только узаконит статус и Ирана, и Омана на Ормузе, но и фактически сделает из Трампа агрессора, который своими действиями представляет реальную угрозу на чужой территории.

Американский президент на протяжении последних дней неоднократно говорит о том, что после победы над Ираном Ормузский пролив будет объявлен американской территорией. Однако в случае нового соглашения по Ормузу США предстоит одержать победу уже не только над Ираном, но и над Оманом. Вот почему Трамп угрожает Маскату, предупреждая его от вмешательства. Будут ли на самом деле США бомбить Оман, неизвестно, однако сами по себе подобные слова со стороны главы государства, спровоцировавшего кризис на Ближнем Востоке и хаос на мировом нефтяном рынке, как минимум заставляют задуматься.