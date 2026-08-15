Курорты Кавказ.РФ начали продажу сезонных ски-пассов

На горнолыжных курортах Кавказ.РФ стартовала продажа сезонных ски-пассов: сейчас они предлагаются со скидками в 25-40%, а кататься по ним можно с с ноября по июль.

На трех крупнейших горнолыжных курортах Северного Кавказа стартовала продажа ски-пассов на зимний сезон-2026/2027 с огромными скидками. До конца августа купить пропуска на Эльбрус, Мамисон и Ведучи можно дешевле до 40%, сообщает пресс-служба Кавказ.РФ.

"Главное предложение месяца на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии - сезонный ски-пасс с фаст-треком на дневное и вечернее катание со скидкой 35%. Такой билет для взрослых обойдется в августе в 78 тыс рублей, детский – 46,8 тыс рублей"

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Не меньше скидки на сезонный ски-пасс курорта Мамисон в Северной Осетии - в августе его можно приобрести со скидкой 25%, за 35 тыс для взрослых и 18 тыс для детей, говорится в сообщении, передает портал "Это Кавказ".

При этом самыми выгодными для приобретения сезонных пропусков на горнолыжные трассы считаются именно первые дни предпродаж, когда можно купить пропуск по самой низкой цене за день катания на всю зиму, включая новогодние каникулы и праздники, с ноября до июля, - рассказала директор по маркетингу Кавказ.РФ Ольга Кравченко.

Самые большие любители горнолыжного спорта сейчас могут купить единый билет сразу на три курорта Кавказ.РФ: это сезонник с фаст-треком, который позволит кататься в любой день сезона на Эльбрусе, Мамисоне и Ведучи, со скидкой в 40% - всего за 90 тыс рублей, говорится в сообщении.

В то же время в пресс-службе Кавказ.РФ предупредили: купить такие билеты можно только на официальных сайтах курортов.