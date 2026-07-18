Пезешкиан призвал закончить конфликт на Ближнем Востоке

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о возможности завершить конфликт на Ближнем Востоке на выгодных условиях. Об этом сообщает агентство Etemad Online.
"Война должна закончиться в определенный момент. Лучше всего закончить ее сегодня, когда мы находимся в сильной позиции, пользуемся уважением и когда весь мир признает нашу победу, подчеркивая, что США, вопреки правилам, нападают на наши школы, больницы и инфраструктуру"
- Масуд Пезешкиан
Напомним, 20 августа президент США Дональд Трамп объявил о кампании экономического давления "экономический День Д", нацеленной на максимальную изоляцию Тегерана. Вашингтон пригрозил санкциями иностранным банкам, компаниям и нефтяным посредникам за поддержание связей с Исламской Республикой.