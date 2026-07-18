Вестник Кавказа

Пезешкиан призвал закончить конфликт на Ближнем Востоке

Масуд Пезешкиан
© Фото: Сайт президента Ирана
Масуд Пезешкиан заявил, что Иран находится в сильной геополитической позиции и имеет возможность завершить конфликт на Ближнем Востоке на выгодных условиях.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о возможности завершить конфликт на Ближнем Востоке на выгодных условиях. Об этом сообщает агентство Etemad Online.

​"Война должна закончиться в определенный момент. Лучше всего закончить ее сегодня, когда мы находимся в сильной позиции, пользуемся уважением и когда весь мир признает нашу победу, подчеркивая, что США, вопреки правилам, нападают на наши школы, больницы и инфраструктуру"

- Масуд Пезешкиан

Напомним, 20 августа президент США Дональд Трамп объявил о кампании экономического давления "экономический День Д", нацеленной на максимальную изоляцию Тегерана. Вашингтон пригрозил санкциями иностранным банкам, компаниям и нефтяным посредникам за поддержание связей с Исламской Республикой.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
435 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.