От Ормуза до Баб-эль-Мандеба: США грозят Ирану за хуситов, а война охватывает Ближний Восток

Расскажем о сегодняшнем обмене ударами между США и Ираном, кого атаковали хуситы и что происходит в Ормузском проливе сегодня, насколько выросла страховка морских грузов, сколько США потратили на войну в Иране, а также каковы перспективы и препятствия урегулированию.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает разрастаться, затягивая в свою орбиту новых участников. К ирано-американскому противостоянию и закрытию Ормузского пролива добавилась морская блокада Саудовской Аравии хуситами.

Еще до того, как американские военные завершили 12-ю подряд ночь бомбардировок иранских объектов, а Тегеран ответил массированными ударами по военным базам США, йеменские хуситы, которых в Вашингтоне называют иранскими прокси, атаковали нефтяные танкеры в Красном море. Американский лидер Дональд Трамп предупредил, что в Белом доме будут считать Иран "ответственным" за любые будущие атаки хуситов. Это заявление знаменует собой новый этап эскалации: теперь действия хуситов может стать поводом для дополнительных ударов по ИРИ, делая конфликт еще более непредсказуемым.

Обмен ударами между США и Ираном - что произошло сегодня?

В Центком ВС США подтвердили, что в ночь на 23 июля американские силы завершили очередную ночную серию ударов по территории Исламской Республики. СМИ ИРИ сообщили о взрывах в нескольких провинциях, включая Керманшах, Хузестан и Бушир. В провинции Хузестан, по данным иранских властей, ракетный удар был нанесен по району пассажирского терминала на КПП “Шаламче” на ирано-иракской границе. В результате этого удара два человека погибли и 11 получили ранения. Сообщалось также об атаках на город Рамшир, где была поражена асфальтовая фабрика, на электроподстанцию в Бушере недалеко от атомной электростанции, а также на города Ахваз, Джаск, Андимешк и Сирик.

В ответ ИРИ активизировала атаки по американским военным объектам в регионе. Сегодня КСИР и регулярная армия Ирана заявили о серии атак на американские базы и активы в Кувейте и Иордании:

Удар Ирана по Кувейту: в ходе атак на авиабазу Али-ас-Салемв Кувейте были уничтожены крупный склад военной техники, ЗРК Patriot и ангар с ударными БПЛА MQ-9 Reaper. Сообщалось также об ударах по местам размещения американских солдат, вертолетным ангарам и телекоммуникационной вышке;

Удар Ирана по Иордании: КСИР заявил об уничтожении радара американской системы противоракетной обороны THAAD, а также о поражении ЗРК Patriot, радара C-RAM, топливных баков и вертолетного ангара на американских базах в Иордании. Иорданские военные сообщили о перехвате четырех иранских ракет и четырех беспилотников;

Удары Ирана по Бахрейну: иранские силы заявили об ударах по крупным складам оборудования и ангарам для тяжелых самолетов на авиабазе Шейх-Иса США в Бахрейне.

Что происходит в Ормузском проливе сегодня?

Ормуз остается ключевой точкой противостояния. В КСИР объявили, что пока продолжаются "злодеяния Америки", пролив полностью закрыт для судоходства и находится под контролем ИРИ. В подтверждение этого в КСИР указали, что в результате взрыва в проливе загорелся танкер, пытавшийся пройти по несанкционированному маршруту, а два других судна развернулись. Корпус предупредил, что любое судно, пытающееся пройти без координации с ИРИ, "постигнет та же участь". В ответ на это Центком ВС США настаивает, что пролив остается открытым для прохода несмотря на иранские угрозы и атаки. Несмотря на заявления сторон, конфликт вокруг пролива привел к серьезным сбоям в судоходстве, и, по данным Ценктом, 9 коммерческих судов были перенаправлены, а одно было выведено из строя.

Хуситы нанесли удар?

В начале этой недели йеменские хуситы, союзники Исламской Республики, объявили о морской блокаде Саудовской Аравии. Сегодня в рамках этой блокады хуситы нанесли первые удары, атаковав в акватории Красного моря два саудовских нефтяных танкера баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотниками. Саудовское информагентство подтвердило пожар на танкере Encelia в результате атаки, но никто не пострадал. Подобные атаки создают угрозу закупорки и Баб-эль-Мандебского пролива наряду с Ормузом. Хуситы добавили, что заставили развернуться около 10 судов, и, по данным СМИ, курс в Красном море был изменен уже пятью танкерами.

Насколько выросла страховка морских грузов?

Согласно данным аналитической компании Kpler, за последние сутки трафик через Ормуз сократился на 31% - до девяти судов. В отдельные дни в середине июля через пролив проходило не более четырех судов в сутки. По данным S&P Global, за период с 17 по 19 июля через пролив прошло 40 судов при среднесуточном показателе всего 13 транзитов. Входящий танкерный трафик в Персидский залив в первой декаде июля упал до 6,5 млн баррелей в сутки, а за период с 10 по 12 июля - до 6 млн баррелей.

При этом страховые ставки военных рисков для судов, следующих через Ормуз, выросли в десятки раз по сравнению с довоенным уровнем. До начала конфликта премия составляла около 0,25% стоимости корпуса судна. В настоящее время ставки достигли 5% стоимости корпуса, что является новой рыночной нормой, а рост составляет почти 1900%. По некоторым данным, ставки варьируются от 3% до 10% стоимости корпуса, при этом отдельные источники указывают на уровень 8-10%. Для танкера стоимостью $100 млн страховка за один рейс может составлять от $3-$10 млн. Стоимость фрахта на маршруте Персидский залив-Китай для супертанкеров VLCC взлетела до $35,7 тысяч в сутки.

Согласно данным Kpler, за последние сутки трафик через Баб-эль-Мандеб упал на 34% - до 29 судов. Поставки саудовской нефти через пролив сократились более чем на треть за последние две недели. Эр-Рияд уже перенаправил более 70% экспорта сырой нефти через порт Янбу после блокировки Ормуза, однако теперь и этот маршрут оказался под угрозой.

В отличие от Ормуза, где страховые ставки достигли критических значений, в Баб-эль-Мандебе премии остаются на относительно более низком уровне. По имеющимся данным, ставки для судов, следующих через Баб-эль-Мандеб, составляют 0,5% стоимости корпуса, тогда как для судов в Красном море у западного саудовского побережья этот показатель не превышает 0,1%. Общий объем мировой торговли, проходящей через Баб-эль-Мандеб, составляет около 12%, а также четверть мирового контейнерного трафика. В 2023 году через пролив прокачивалось около 9,3 млн баррелей нефти в день. Однако к 2024 году этот показатель снизился до 4,1 млн баррелей из-за кампании хуситов против танкеров. В июне 2026 года объем перевозок восстановился до 7,4 млн баррелей в сутки благодаря перенаправлению саудовской нефти через терминалы на Красном море.

Сколько США потратили на войну в Иране?

По данным Пентагона, прямые расходы США на военную кампанию против ИРИ достигли $37,5 млрд. Эта сумма включает как уже потраченные средства, так и прогнозируемые затраты до 30 сентября. Для сравнения: в апреле называлась цифра в $25 млрд, в мае - $29 млрд, то есть за два месяца оценка выросла на $8,5 млрд. Совокупный долгосрочный ущерб для экономики США, по прогнозам, может превысить $1 трлн. Администрация Трампа запросила у Конгресса дополнительно $67 млрд на продолжение войны - почти вдвое больше уже потраченной суммы. Эти средства входят в общий пакет экстренного финансирования на $87,6 млрд на 2026 финансовый год. Из запрашиваемых $67 млрд $21 млрд направляется на операционную готовность, а $46 млрд - на наращивание производственного потенциала. Без этих средств Пентагон предупреждает о критических пробелах в финансировании текущих операций и выплатах личному составу.

Война привела к значительному истощению арсеналов. По оценкам Центра стратегических и международных исследований, запасы как минимум четырех типов вооружений - Patriot, THAAD, SM-3 и PrSM - сократились до 50% и менее от довоенного уровня. В более широком контексте администрация предлагает бюджет на 2027 год в размере $1,5 трлн (рост на 44% по сравнению с 2026 годом), из которых $750 млрд закладывается на систему ПРО "Золотой купол". Экономические последствия для американских домохозяйств уже ощутимы. Средняя розничная цена бензина по состоянию на 23 июля составляет $4,06 за галлон, что на 30% выше довоенного уровня. Особенно тревожен рост цен на дизельное топливо - до $5,13 за галлон, что напрямую влияет на стоимость грузоперевозок и конечных товаров.

Иран-США - какие перспективы?

Ранее посредники предложили США и Ирану десятидневное прекращение огня с целью возобновления действия меморандума, заключенного в середине июня. Ключевой элемент - полное возобновление судоходства через Ормуз, включая снятие блокад и прекращение атак на суда, а также создание механизма управления транзитными сборами.

Позиции США и Ирана

США заявляют, что дверь для дипломатии остается открытой, однако Иран не проявляет серьезности и продолжает нарушать договоренности. Трамп пригрозил военным наказанием за атаки, но уточнил, что сам пролив не является целью США. Военные действия США продолжаются с расширением географии;

Иран подтверждает готовность к обмену посланиями через посредников, но считает главным препятствием "иррациональный и гегемонистский подход" Вашингтона. Тегеран настаивает на сохранении контроля над проливом как рычага влияния и продолжает ответные атаки на региональные цели.

Препятствия для урегулирования США и Ирана