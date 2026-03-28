Эскалация в Красном море 2026: что значит морская блокада Саудовской Аравии?

Почему хуситы объявили о блокаде Саудовской Аравии, что значит морская блокада Саудовской Аравии, что будет если хуситы перекроют Баб-эль-Мандебский пролив и почему Саудовская Аравия уязвима, может ли Суэцкий канал стать альтернативой, а также какие последствия для мирового рынка?

Вчера йеменские хуситы объявили о введении морской блокады против Саудовской Аравии. Это решение стало ответом на почти 12‑летнюю "осаду" Йемена, которую Эр‑Рияд, по утверждению группировки, осуществлял с суши, моря и воздуха. В Саудовском МИД в тот же день осудили заявление хуситов и пообещали принять все необходимые меры для защиты своих судов, ссылаясь на международное право и Конвенцию ООН по морскому праву.

Этот шаг открывает новый фронт в ближневосточном конфликте, который уже привел к закрытию Ормузского пролива из‑за войны против Исламской Республики. Теперь под угрозой оказался и второй по значимости энергетический коридор - Баб‑эль‑Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Индийским океаном. Последствия этой эскалации выходят за пределы Аравийского полуострова, затрагивая глобальные цепочки поставок нефти и мировые цены на энергоносители.

Почему хуситы объявили о блокаде Саудовской Аравии?

Непосредственным поводом для объявления блокады послужила произошедшая 13 июля атака на международный аэропорт Саны. Ответственность за этот удар взяло на себя международно признанное правительство Йемена, объяснив, что целью было предотвращение посадки иранского самолета, перевозившего делегацию хуситов, возвращавшуюся из Тегерана после участия в церемонии прощания с покойным верховным лидером Ирана. Правительство утверждало, что делегация должна была прибыть на неиранском рейсе и под контролем официальных властей.

Однако хуситы обвинили в атаке непосредственно Саудовскую Аравию и нанесли удар по международному аэропорту Абха на юго‑западе королевства, выпустив баллистические ракеты. Саудовская коалиция заявила, что все цели были успешно перехвачены средствами ПВО. В ответ на это 20 июля лидер хуситов Абдель‑Малик аль‑Хуси пригрозил нанести удары по нефтяным объектам и другим стратегическим целям на территории Саудовской Аравии, если военная активность с стороны королевства продолжится.

Эти события нарушили хрупкое перемирие, которое поддерживалось с 2022 года между хуситами, правительством Йемена и Саудовской Аравией. За четыре года относительного затишья через контролируемый хуситами порт Ходейда регулярно заходили суда с продовольствием, топливом и другими товарами, однако напряженность сохранялась. Нынешняя эскалация, по оценкам наблюдателей, стала следствием не только двусторонних противоречий, но и общего ухудшения обстановки на Ближнем Востоке из‑за войны США и Израиля против ИРИ.

Что значит морская блокада Саудовской Аравии?

Хуситы не уточнили конкретные механизмы блокады, но подчеркнули, что оставляют за собой право на "решительный" ответ на любые "безрассудные" действия Саудовской Аравии. Группировка объявила о всеобщей мобилизации и призвала своих сторонников быть готовыми к любым сценариям. По данным международных судоходных аналитиков, хуситы уже имеют опыт блокирования прохода судов в Баб‑эль‑Мандебе: в период с 2023 по 2025 год, во время войны в Газе, они атаковали десятки коммерческих судов, используя ракеты, беспилотники и быстроходные катера. Тогда было потоплено четыре судна, а трафик через пролив упал до рекордно низких уровней. Атаки прекратились лишь с объявлением перемирия в Газе в октябре 2025 года.

Хуситы разослали предупреждения нескольким судоходным компаниям, заявив, что суда, которые заходят в порты Саудовской Аравии или выходят из них, могут подвергнуться атакам. Представитель йеменских хуситов Яхья Сариа заявил, что группировка будет преследовать все связанные с Саудовской Аравией суда, пока не будет снята блокада с Йемена. Пока неясно, распространится ли запрет на все иностранные суда, следующие в саудовские порты, или только на суда под саудовским флагом, но в условиях неопределенности большинство перевозчиков уже начали перенаправлять свои маршруты.

Почему Саудовская Аравия уязвима?

После того как с марта Ормуз фактически перестал функционировать из‑за конфликта между Вашингтоном и Тегераном, Саудовская Аравия сделала ставку на альтернативный маршрут через Красное море. Для этого использовался Восточно‑западный трубопровод, соединяющий нефтяной центр Абкайк на востоке страны с портом Янбу на побережье Красного моря. Благодаря этому трубопроводу Эр‑Рияд смог перенаправить до 70% своего нефтяного экспорта на западный фланг, минуя Ормуз.

Данные аналитической компании Kpler показывают, что в июне средний суточный объем отгрузок из Янбу достиг 4,1 млн баррелей, а в отдельные недели превышал 4,9 млн баррелей в сутки. Годом ранее эта цифра составляла менее 1 млн баррелей в сутки. Однако именно эта зависимость от маршрута через Красное море делает королевство крайне уязвимым перед угрозой хуситов. Баб‑эль‑Мандеб представляет собой единственный выход из Красного моря в Индийский океан. Его перекрытие фактически изолирует порт Янбу от основных азиатских рынков, лишая Саудовскую Аравию возможности использовать свой главный обходной коридор. По данным Kpler, за две недели после первых угроз хуситов поставки саудовской нефти через пролив уже упали более чем на треть, а суточный трафик снизился до 6,1 млн баррелей.

Что будет если хуситы перекроют Баб-эль-Мандебский пролив?

Азиатские импортеры нефти окажутся в эпицентре кризиса. Именно они являются основными покупателями саудовской сырой нефти, традиционно доставляемой через Баб‑эль‑Мандеб. В 2024 году Саудовская Аравия экспортировала сырой нефти на $187 млрд, и ее крупнейшими покупателями были Китай (25,6% экспорта), Южная Корея (15,8%), Япония (15,4%) и Индия (10,5%).

Согласно расчетам Kpler, в настоящее время через Баб‑эль‑Мандеб в Азию ежедневно следует около 6 млн баррелей сырой нефти, две трети из которых идут из Саудовской Аравии, а остальное - российская нефть, также в основном идущая морским путем. Наиболее уязвимой страной является Индия: более половины ее импорта сырой нефти проходит через этот пролив, а почти половина поставок из стран Персидского залива идет через Ормуз. Таким образом, Индия сталкивается с двойным ударом.

Другие страны с высокой долей импорта через Баб‑эль‑Мандеб: Пакистан (36%), Филиппины (37%), Южная Корея (31%), Япония (28%), Тайвань (22%) и Китай (19%). Для всех них перекрытие пролива означает не только удорожание фрахта и страхования, но и потенциальную нехватку сырья для нефтепереработки, что приведет к росту внутренних цен на топливо и промышленные товары.

Может ли Суэцкий канал стать альтернативой Баб-эль-Мандебу?

В поисках обходного пути некоторые азиатские покупатели уже рассматривают маршрут через Суэцкий канал. Логика такова: отправить нефть из Янбу на северо‑запад, через Суэц в Средиземное море, затем вокруг Африки и мыса Доброй Надежды и далее в Азию. Это позволит избежать как Ормуза, так и Баб‑эль‑Мандеба. Данные судовых трекеров показывают, что такая практика уже началась, как следует из данных LSEG и MarineTraffic. Танкер Rodos под либерийским флагом, загрузившийся в Янбу для поставки в Индию, развернулся и взял курс на Суэцкий канал. Южнокорейская нефтеперерабатывающая компания Hyundai Oilbank также запросила очень крупный танкер для загрузки в Янбу с опцией прохода через Суэц и использования египетского трубопровода SUMED.

Однако этот маршрут сопряжен с серьезными ограничениями. Главная проблема - размеры судов. Большинство саудовской нефти из Янбу отгружается на очень крупных танкерах, которые в полном грузу имеют слишком большую осадку для прохода по Суэцу. Для транзита необходимо либо частично разгружать танкер до входа в канал (с использованием SUMED для перекачки части нефти по суше), либо использовать более мелкие суда, которые могут проходить канал без перегрузки. Оба варианта увеличивают время и стоимость перевозки.

По оценкам Kpler, перенаправление груза из Янбу в Южную Корею через Суэц и мыс Доброй Надежды увеличивает продолжительность рейса с примерно 24 до 54 дней. Дополнительное топливо, страховые премии и возросший спрос на танкеры приведут к значительному росту фрахтовых ставок. Кроме того, возможности самого канала ограничены - за время предыдущего кризиса на Красном море трафик через Суэц уже снизился более чем наполовину, и его пропускная способность не позволит компенсировать выпадающие объемы в полной мере. Таким образом, Суэцкий канал может смягчить частично, но не полностью заместить прямые маршруты через Баб‑эль‑Мандеб и Ормуз. Его использование останется скорее экстренной мерой для ограниченных объёмов, чем полноценной альтернативой.

Морская блокада Саудовской Аравии - какие последствия для мирового рынка?

Уже на следующий день после объявления блокады мировые цены на нефть отреагировали ростом. Фьючерсы Brent 22 июля превысили отметку $95. Это существенно выше средних значений до начала американо‑иранского конфликта (около $70), хотя и ниже пиковых $126, зафиксированных в первые недели боевых действий.

По данным Центком США, за последние три месяца Иран атаковал более 30 коммерческих судов в Ормузе, что привело к почти полной остановке регулярного судоходства. Через пролив во вторник прошло всего три грузовых судна, а очень крупных нефтяных танкеров и газовозов не было зафиксировано вовсе. Это уже сократило глобальные поставки примерно на 10%. Добавление к этому перекрытия Баб‑эль‑Мандеба, через который проходит около 7% мировой нефти (в июне - 7,4 млн баррелей в сутки), может лишить рынок до четверти привычных объемов углеводородов.

Помимо азиатских импортеров, серьезные последствия почувствуют и западные экономики. Высокие нефтяные котировки создадут дополнительное инфляционное давление, особенно в Европе, которая зависит от поставок дизельного топлива из саудовских НПЗ западного побережья. Мощность этих предприятий составляет около 1,9 млн баррелей за сутки, и любые перебои или прямые атаки на них со стороны хуситов только усугубят дефицит топлива. Кроме того, истощение стратегических запасов нефти в странах, которые уже пять месяцев терпят блокаду Ормуза, станет еще одним фактором нестабильности. Замещение выпадающих объемов за счет роста добычи в других регионах маловероятно в краткосрочной перспективе, так как большинство крупных производителей работают на пределе мощностей.

Таким образом, объявление хуситами морской блокады Саудовской Аравии стало очередным поворотным моментом в ближневосточном кризисе. Оно может лишить Эр‑Рияд ключевого маршрута для экспорта нефти в обход Ормуза и поставить под удар глобальные поставки энергоносителей.