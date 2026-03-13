7 исторически важных водных маршрутов

На протяжении тысячелетий процветание цивилизаций и государств зависит от глобальной торговли, а торговля - от стратегически расположенных морских и речных маршрутов. Война в Иране, начавшаяся в феврале 2026 года, продемонстрировала, насколько катастрофическим может стать блокировка одного из таких путей.

Ормузский пролив, оказавшись в центре конфликта, стал недоступен для судоходства, которое обеспечивало 20% мировой торговли нефтью и газом. Какие еще в мире есть важные водные пути, рассказываем в нашем материале.

Панамский канал

Панамский канал - один из самых известных и важнейших в мире каналов. Он соединяет Атлантический и Тихий океаны через Панамский перешеек. Панамский канал, длина которого 82 километра, был построен в 1914 году. Он представляет собой систему шлюзов, с помощью которых суда поднимаются и опускаются, чтобы пройти через определённые участки с разным уровнем высоты. Благодаря Панамскому каналу глобальная торговля значительно ускорилась за счёт сокращения времени в пути (ранее суда проходили через мыс Горн в Южной Америке, чтобы попасть из одного океана в другой). Сегодня Панамский канал обеспечивает 2,5% глобальной торговли, осуществляемой по морским маршрутам, ежегодно через него проходит до 14 тысяч судов.

Суэцкий канал

Суэцкий канал протяженностью в 193 километра - один из самых длинных в мире. Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное море и служит альтернативой гораздо более длинному маршруту через Мыс Доброй Надежды в Южной Африке. Канал, строительство которого было завершено в 1869 году, сегодня числится среди самых загруженных в мире: на него приходится примерно 10% глобальной торговли. Благодаря Суэцкому каналу, расстояние между Европой и Азией значительно сократилось. Ежедневно через Суэцкий канал проходит более 50 судов.

Кильский канал

Кильский канал находится в Германии и соединяет Северное и Балтийское моря. Канал был построен для того, чтобы обеспечить короткий путь для военно-морских и торговых судов и избежать длинного и опасного маршрута вокруг Ютландского полуострова. Длина Кильского канала - 98 километров, а его ширина и глубина не однократно увеличивалась. Сегодня Кильский канал один из самых оживлённых искусственных водных путей в мире. Ежегодно через Кильский канал проходит более 30 тысяч судов.

Коринфский канал

Коринфский канал относительно короткий, но важный региональный канал длиной в 6,5 км. Канал, находящийся в Греции, соединяет Коринфский залив с Сароническим заливом в Эгейском море. Построенный в 1893 году канал не только служит важнейшей артерией для внутренней торговли, но и привлекает многочисленных туристов, будучи яркой достопримечательностью.

Великий канал

Великий канал в Китае - самый длинный и старый судоходный канал в мире. Его строительство началось в V веке до нашей эры, а завершилось в VII веке нашей эры. Длина Великого канала, соединяющего Пекин и Ханчжоу, 1776 километров. На протяжении многих веков Великий канал способствовал перемещению товаров, людей и культурному обмену между северным и южным Китаем. Сегодня некоторые участки Великого канала по-прежнему используются, а сам канал с 2014 года включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Уэллендский канал

Расположенный в Канаде Уэллендский канал соединяет озера Онтарио и Эри, минуя Ниагарский водопад. Канал, длина которого 43 километра, неоднократно модернизировался, и нынешняя, четвёртая его версия была завершена в 1932 году. Через Уэллендский канал осуществляется транспортировка товаров между Великими озёрами и Атлантическим океаном. По нему в основном перевозят зерно, железную руду и уголь. Сегодня канал поддерживает экономику двух стран: Канады и США.

Хьюстонский судоходный канал

Хьюстонский судоходный канал находится в американском штате Техас и служит главной артерией, которая соединяет порт Хьюстона с Мексиканским заливом. Изначально природный канал был углублён и расширен с тем, чтобы по нему могли проходить большие суда. Канал длиной в 85 километров играет важную роль в нефтехимической и энергетической отрасли страны, обеспечивая импорт нефти, нефтепродуктов и СПГ. Стратегическое расположение и пропускная способность канала поддерживают экономический рост региона Мексиканского залива.