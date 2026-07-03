Как война в Иране изменила глобальную энергетику и что происходит на рынке нефти?

Расскажем, что произошло с Ормузским проливом после начала войны и что происходит сейчас, как меняется цена нефти и есть ли риск ее переизбытка, как война в Иране отразилась на мировой экономике и каковы долгосрочные последствия для глобальной энергетики.

Что произошло с Ормузским проливом после начала войны?

Ормузский пролив - единственный морской выход из Персидского залива - на протяжении десятилетий считался важнейшим коридором для мировой торговли энергоносителями. До войны через него проходило около 20% мировых поставок нефти, а также значительные объемы СПГ. Когда США и Израиль начали наносить удары по Ирану, Тегеран ответил угрозами и атаками на суда, пытающиеся пройти через пролив. В результате судоходство через пролив фактически остановилось - страховка для судов стала недоступной или непомерно дорогой, а моряки отказывались от рейсов. ИРИ продолжала экспортировать около 2 млн баррелей нефти в сутки до того, как США ввели в апреле морскую блокаду. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум, положивший начало двухмесячному периоду переговоров для достижения устойчивого мирного соглашения.

Что сейчас происходит в Ормузском проливе?

Восстановление транзита через Ормузский пролив происходит быстрее, чем многие прогнозировали. По данным Kpler, 2 июля через контролируемую зону пролива было зафиксировано 38 судозаходов, что на 10% меньше, чем накануне, но остается в пределах диапазона 30-60 переходов в сутки. Довоенный среднесуточный показатель при этом составлял 125-140 судов.

Недельные данные от Lloyd's List Intelligence показывают, что за 22-28 июня общее число транзитов в Персидский залив и из него достигло 258 - это более чем в шесть раз превышает показатель первой недели кризиса в марте. По данным MarineTraffic, 30 июня, через пролив прошло не менее 40 судов, в понедельник - 27, в воскресенье - 22. При этом отслеживаемые ежедневные переходы судов, по данным платформы Signal, к началу июля увеличились с 1-2 за большинство времени конфликта до 8.

Крупные судоходные компании начали выводить суда из Персидского залива: Hapag-Lloyd сообщила, что четыре судна, ранее заблокированных в заливе, уже вышли, а Maersk заявила о выводе двух своих судов на прошлой неделе. Однако, по данным Международной морской организации, в проливе остаются около 80 мин, которые необходимо разминировать, прежде чем водный путь можно будет использовать безопасно. Вместо этого суда либо следуют по маршруту, установленному Ираном с одобрения КСИР, либо по южному маршруту вдоль побережья Омана.

Что касается объемов нефти, то, по данным Bloomberg со ссылкой на представителя администрации США, ежедневные поставки нефти через Ормуз превысили 10 млн баррелей, а еще 5 млн баррелей в сутки транспортируются по альтернативным маршрутам. Однако полное восстановление до довоенного уровня в 20 млн баррелей в день, по оценкам, вряд ли произойдет раньше следующего года из-за ущерба, нанесенного производственной инфраструктуре во время конфликта.

Исламская Республика продолжает настаивать на своем праве контролировать пролив. Замминистра иностранных дел ИРИ Казем Гарибабади заявил, что Ормуз - это не арена для демонстрации военной силы внерегиональными державами, предупредив о недопустимости любых военных действий. Он также подчеркнул, что безопасность пролива лежит на "прибрежных государствах".

Как меняется цена нефти с открытием Ормуза?

За последнее время цены на нефть резко снизились. В четверг, 2 июля, фьючерсы на Brent впервые с начала войны опустились ниже $71 за баррель, достигнув $70,82, что ниже любого показателя с 27 февраля - последнего дня перед началом войны. Это представляет собой падение более чем на 38% от послевоенного пика, превышавшего $126 за баррель, достигнутого 30 апреля. Американская WTI также упала до $67,74 за баррель.

К закрытию торгов 3 июля цены несколько восстановились: Brent вырос на 0,19% до $71,94 за баррель, WTI прибавил 0,13% до $68,78. За неделю Brent снизился на 0,91%, WTI - на 0,65%. По состоянию на 4 июля, Brent котируется в районе $72,12 за баррель.

Основными факторами снижения цен стали прогресс в переговорах между США и ИРИ, а также восстановление потоков нефти из Персидского залива. Катар, выступающий ключевым посредником между Вашингтоном и Тегераном, заявил о прогрессе в непрямых переговорах, что укрепило надежды инвесторов на полное восстановление судоходства через Ормуз.

Рынок также отреагировал на увеличение добычи странами ОПЕК: в июне добыча организации выросла на 3,3 млн баррелей в сутки по сравнению с маем, передает Reuters. Добыча Кувейта в июне резко выросла до 1,65 млн баррелей в сутки с 580 тысяч баррелей в мае. По данным Bloomberg, июньская добыча ОПЕК увеличилась на 2,34 млн баррелей в сутки за счет восстановления экспорта через Ормуз странами Персидского залива. Экспорт Саудовской Аравии достиг 90% довоенного уровня, аналогичное восстановление наблюдается в ОАЭ.

Как война в Иране отразилась на мировой экономике?

Война в Иране нанесла серьезный удар по глобальной экономике. Всемирный банк прогнозировал, что закрытие пролива серьезно нарушит энергетические рынки, и оценивал среднюю цену Brent этого года в $94 за баррель, что примерно на 36% выше прошлогоднего уровня. МЭА прогнозировало на этот год падение глобального спроса на нефть на 1,1 млн баррелей в сутки из-за войны. В мае добыча упала до 94,5 млн баррелей в сутки, что на 600 тысяч баррелей меньше апрельского показателя и на 13,6 млн баррелей ниже довоенного уровня.

Goldman Sachs оценил, что около 90% из 5 млн баррелей в сутки потерь спроса, вызванных высокими ценами, восстановятся к 2027 году, поскольку такие потери обычно быстро компенсируются. Однако МВФ предупредил, что для нормализации цен на энергоносители и сырьевые товары потребуется время. В неблагоприятном сценарии МВФ предполагал среднегодовую цену нефти в $100 за баррель в 2026 году.

Китай, столкнувшись с резким ростом цен на нефть, значительно сократил импорт, переключившись на альтернативных поставщиков и используя накопленные запасы. Это, в свою очередь, помогло сдержать дальнейший рост мировых цен в ходе конфликта. Однако одновременно это привело к ослаблению глобального спроса.

Рыночная структура также изменилась: рынок перешел из состояния бэквардации (когда цены на ближайшие поставки выше, чем на более поздние сроки) в контанго (когда цены на ближайшие поставки ниже, чем на поздние), что отражает снижение ожиданий будущего дефицита. Спред Brent между ближайшими контрактами находился в медвежьей структуре контанго большую часть недели, что сигнализирует о переизбытке предложения.

Есть ли риск переизбытка нефти на рынке?

В связи с восстановлением экспорта встал вопрос о возможном переизбытке нефти на энергетических рынках:

Инвестиционный банк Morgan Stanley второй раз за две недели понизил прогнозы по нефти, предупредив о риске переизбытка сырой нефти, превышающего потребительский спрос;

Citigroup выступила с еще более пессимистичным прогнозом, предсказав, что Brent может упасть до $60-65 за баррель к концу 2026 года. Аналитики Citi отмечают, что по мере того, как судоходные потоки в Ормузе нормализуются, возвращается влияние фундаментальных факторов;

Goldman Sachs также ожидает формирования значительного избытка на рынке в следующем году - около 3 млн баррелей в сутки. По оценкам банка, даже глобальная гонка по восстановлению истощенных нефтяных запасов, включая около 1 млн баррелей в сутки только для пополнения стратегических резервов, не сможет компенсировать предстоящий переизбыток, который оставит рынок с излишком около 2 млн баррелей в сутки.

Однако существуют и сдерживающие факторы. Во-первых, прогнозы переизбытка зависят от сохранения американо-иранского соглашения и полного восстановления поставок до довоенного уровня в 20 млн баррелей в день. Во-вторых, импорт нефти Китаем остается на низком уровне - крупнейший в мире импортер нефти сократил закупки, используя вместо этого коммерческие запасы. Китай, который до войны импортировал примерно половину своей сырой нефти с Ближнего Востока, переключился на поставки из Казахстана, РФ, Бразилии, Индонезии и Венесуэлы. Если КНР вернется к довоенному уровню импорта, это может абсорбировать часть избыточного предложения.

Кроме того, сохраняются значительные геополитические риски. Срок действия исключения из санкций США для Ирана истекает уже 21 августа. В случае его непродления это окажет дополнительное давление на поставки. Также промежуточные выборы в США в ноябре могут повлиять на ситуацию - любое возобновление враждебности между Исламской Река Рукой и США может привести к новому закрытию пролива.

Каковы долгосрочные последствия для глобальной энергетики?

Трубопроводные маршруты стали критически важной альтернативой морским перевозкам. Саудовская Аравия полностью задействовала трубопровод "Восток-Запад", прокачивающий 7 млн баррелей в сутки к порту Янбу на побережье Красного моря. ОАЭ используют трубопровод Хабшан-Фуджейра, доставляющий в порт Фуджейра в Оманском заливе за сутки 1,8 млн баррелей.

Ускоренный переход к возобновляемым источникам энергии также стал одним из последствий войны. В апреле в ООН заявили, что конфликт провоцирует глобальный бум возобновляемой энергетики. Мощность глобальной возобновляемой энергетики достигла рекордного уровня в 2025 году, при этом на проекты, не связанные с ископаемым топливом, пришлось примерно 86% добавленной мощности.

Китай, как крупнейший в мире экспортер компонентов для возобновляемой энергетики, производящий более 80% мировых ветряных турбин, солнечных панелей и аккумуляторных батарей, стал главным бенефициаром ускоренного глобального перехода от ископаемого топлива. Другие страны, такие как США и Катар, также могут укрепить свои позиции в качестве ведущих поставщиков энергии: США усиливают роль гибкого поставщика СПГ, а Катар консолидирует статус надежного партнера по долгосрочным контрактам.

В то же время война продемонстрировала уязвимость глобальной энергетической системы, зависящей от одного узкого места. Страны-покупатели нефти из региона теперь будут искать диверсификацию поставок, а производители - создавать дополнительные трубопроводные маршруты для эвакуации нефти.