Эскалация в Йемене 2026: угрозы Баб-эль-Мандебскому проливу и энергетический кризис

Расскажем, что происходит в Йемене, кто такие хуситы, что происходит между Саудовской Аравией и хуситами, почему хуситы угрожают закрыть Баб-эль-Мандебский пролив и насколько от него зависит мировая энергетика, а также что угрожает экспорту нефти Саудовской Аравии.

Что происходит в Йемене?

Эскалацию спровоцировал инцидент в международном аэропорту контролируемой хуситами Саны. В начале этой недели международно признанное правительство Йемена, пользующееся поддержкой возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, ударило по территории аэропорта. Целью удара было названо предотвращение посадки иранского самолета, который, по утверждению правительства, перевозил военных экспертов, технологии беспилотников, коммуникационное оборудование и иранских военных специалистов. Правительственные силы подчеркнули, что будут отвечать на любое нарушение йеменского воздушного пространства "всеми доступными средствами.

Самолет прибыл в Сану 3 июля, чтобы забрать делегацию хуситов для участия в похоронах покойного верховного лидера ИРИ Али Хаменеи. Иранский самолет также перевозил, по заявлениям хуситов, более 200 пациентов и оказавшихся в затруднительном положении граждан. Правительство Йемена отклонило запрос Ирана на обратный рейс Mahan Air и предложило вернуть делегацию на самолете, зафрахтованном йеменской авиакомпанией. Хуситы обвинили в атаке на аэропорт саудитов, заявив, что этот "акт вопиющей агрессии" положил конец деэскалации. Военный представитель хуситов Яхья Сари предупредил, что "подобная агрессия не останется без ответа". Исламская Республика также осудила удары, назвав их "нарушением международного права и Устава ООН".

Кроме того, 5 июля в провинции Ходейда хуситы атаковали позиции правительственных сил с использованием минометов, беспилотников и снайперского огня, в результате чего со стороны правительства погибли 16 солдат. В провинциях Мариб, Таиз и Эд-Дале также наблюдается различный уровень военной мобилизации.

Также была сорвана крупная сделка по обмену пленными, которая предполагала освобождение более 1600 задержанных. Сделка, достигнутая в мае при посредничестве Международного комитета Красного Креста, должна была состояться 11 июля, но была отложена на неопределенный срок. Стороны обвиняют друг друга в срыве: правительство утверждает, что выполнило все необходимые процедуры, в то время как хуситы обвиняют правительство в невыполнении условий соглашения.

Региональные события, включая американо-иранское противостояние, напрямую повлияли на ситуацию в Йемене Саудовская Аравия стремится сдержать угрозу со стороны хуситов, не нарушая деэскалацию. Хуситы, в свою очередь, делают ставку на сочетание военных действий с давлением, чтобы добиться более широкого признания своей власти. Спецпосланник ООН по Йемену Ханс Грундберг предупредил об опасности эскалации, заявив, что его офис поддерживает контакты со всеми сторонами. Он призвал стороны снизить напряженность и воздержаться от любых действий, способных спровоцировать новый цикл насилия. Ситуация остается напряженной, и дальнейшее обострение может иметь тяжелые последствия для глобальной энергетической безопасности.

Что происходит между Саудовской Аравией и хуситами?

В ответ на удар по аэропорту Саны хуситы нанесли удары по аэропорту Абха в граничащей с Йеменом саудовской провинции Асир. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила о перехвате баллистических ракет, запущенных хуситами в сторону южного региона королевства. Далее хуситы предупредили все авиакомпании о недопустимости полетов над саудовским воздушным пространством до снятия блокады с аэропорта Саны. Иранский самолет, которому не удалось приземлиться в Сане, был перенаправлен и приземлился в контролируемом хуситами портовом городе Ходейда на побережье Красного моря. Эти события фактически разрушили хрупкое перемирие, которое в основном соблюдалось с момента прекращения огня при посредничестве ООН в 2022 году и было дополнительно укреплено прямыми переговорами между саудовцами и хуситами после восстановления дипломатических отношений между Эр-Риядом и Тегераном в 2023 году. Хуситы объявили, что период деэскалации завершен.

Хуситы закроют Баб-эль-Мандебский пролив?

Баб-эль-Мандебский пролив - это критически важный стратегический коридор длиной около 109 км, соединяющий Красное море с Аденским заливом Индийского океана. Его минимальная ширина составляет около 26-29 км. Известный на арабском языке как "Ворота слез" из-за опасности навигации, он остается одним из важнейших морских путей в мире. Пролив ограничивает движение судов двумя полосами - для входящего и исходящего трафика.

С момента эскалации американо-иранского конфликта и фактического закрытия Ормуза, важность Баб-эль-Мандеба особенно возросла. Союзники ИРИ по "оси сопротивления", включая хуситов, неоднократно заявляли о способности блокировать оба водных пути. Хуситы уже предпринимали атаки на судоходство в Красном море и угрожали международной торговле в этом регионе.

Высокопоставленный представитель хуситов Мохаммед аль-Фарах предупредил, что если атаки продолжатся, хуситы могут скоординировать закрытие как Баб-эль-Мандебского пролива, так и Ормузского пролива в рамках "военной коалиции". Другой представитель движения подчеркнул, что йеменские вооруженные силы готовы закрыть пролив, если саудовцы будут продолжать агрессию против критически важной инфраструктуры Йемена.

Насколько мировая энергетика зависит от Баб-эль-Мандебского пролива?

В 2024 году потоки нефти через Баб-эль-Мандеб составляли в среднем 4 млн баррелей в день. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 8,7 млн баррелей в день. Таким образом, за 2024 год объем проходящей через пролив нефти сократился более чем на 50%. Это снижение отражает уже существующие риски и перебои в судоходстве в регионе. Пролив служит важнейшим маршрутом для транспортировки сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ на европейские и североамериканские рынки. Примерно 12% мировой торговли ежедневно проходит через него, включая тяжелогруженые контейнеровозы, следующие между Азией и Европой.

На данный момент Ормуз фактически закрыт, но если перекрыт будет и Баб-эль-Мандеб, будет заблокировано около 25% мировых поставок нефти и газа. Суда будут вынуждены следовать в обход вокруг южной оконечности Африки, что добавит 10-14 дней к графикам доставки. Этот объездной путь вызовет резкий скачок стоимости судоходства и страхования, что приводит к серьезному глобальному экономическому шоку. Цены на нефть могут взлететь до $200 за баррель.

Что угрожает экспорту нефти Саудовской Аравии?

В отличие от своих соседей по Персидскому заливу, чей энергетический экспорт в значительной степени заблокирован закрытием Ормуза, Саудовская Аравия использует нефтепровод "Восток-Запад". Этот трубопровод, управляемый Saudi Aramco, соединяет восточные нефтяные месторождения Абкайк с портовым городом Янбу на Красном море. С начала 2026 года трубопровод работает на полной мощности в 7 млн баррелей в день. Это позволило Эр-Рияду безопасно экспортировать огромные объемы сырой нефти в обход вод Персидского залива.

Однако этот обходной маршрут полностью зависит от того, останется ли Баб-эль-Мандебский пролив открытым для судов, следующих на юг, на азиатские рынки. Экспорт из Янбу, расположенного на побережье Красного моря, требует, чтобы нефтяные танкеры беспрепятственно проходили через Баб-эль-Мандебский пролив. Если силы хуситов выполнят свои угрозы и закроют этот узел Красного моря, обходной маневр Саудовской Аравии станет бесполезным. Таким образом, саудовская стратегия, эффективная против блокады в Персидском заливе, оказывается крайне уязвимой перед угрозами в Красном море.

Кто такие хуситы?

Хуситы, официально известные как "Ансар Аллах", представляют собой исламистскую политическую и военную организацию, действующую в Йемене. Группировка входит в так называемую иранскую "ось сопротивления". Движение возникло в 1990-х годах, но приобрело международную известность в 2014 году, когда хуситы подняли мятеж против йеменского правительства, вынудив его уйти в отставку и спровоцировав тяжелый гуманитарный кризис.

Хуситы представляют собой ответвление зейдитского шиизма - одной из ветвей шиитского ислама, исторически распространенной в северных горных районах Йемена. Движение получило своё название по фамилии основателя - Хусейна аль-Хуси, который возглавил восстание против правительства в 2004 году и погиб в том же году. С тех пор группировка превратилась из локального религиозного движения в мощную военно-политическую силу, способную бросить вызов центральному правительству и региональным державам. Идеология хуситов сочетает в себе зейдитские религиозные доктрины с антиамериканской и антиизраильской риторикой, а также с элементами популизма, направленного против коррупции и иностранного вмешательства. Группировка позиционирует себя как защитника йеменского суверенитета и борется против того, что она называет иностранной агрессией.

На данный момент хуситы контролируют столицу Йемена Сану, а также большую часть северо-западного Йемена, включая портовый город Ходейда на западном побережье Красного моря. Под их контролем находится населенный север региона, граничащий с Саудовской Аравией. Международно признанное йеменское правительство базируется в южном портовом городе Аден. Таким образом, страна остается фактически разделенной на две части: подконтрольный хуситам север и подконтрольный правительству юг.

Хуситы и гражданская война в Йемене

Гражданская война в Йемене началась в 2014 году, когда хуситы захватили Сану. На следующий год в конфликт вмешалась возглавляемая Саудовской Аравией коалиция арабских государств, чтобы восстановить власть признанного правительства. С тех пор война унесла, по разным данным, более 150 тысяч жизней и привела тяжелому гуманитарному кризису. С 2022 года фронты между хуситами и правительственными силами в значительной степени заморожены благодаря неформальному перемирию при посредничестве ООН. В декабре 2025 - январе 2026 года произошла быстрая перестройка сил в лагере, противостоящем хуситам: Южный переходный совет расширил свой контроль на юге, но затем был оттеснен контрнаступлением Президентского руководящего совета. ОАЭ вывели свои силы из Йемена в январе 2026 года.

Почему хуситы атаковали суда в Красном море?

С октября 2023 года, после начала израильской войны против ХАМАС в Газе, хуситы начали кампанию атак на коммерческие и военные суда в Красном море, заявляя, что действуют в поддержку палестинцев. В период с ноября 2023 по январь 2025 года группировка провела более 100 атак на коммерческие суда, что нарушило международное судоходство и вынудило компании перенаправлять суда в обход Африки. В январе 2026 года хуситы прекратили атаки на суда и сняли морскую блокаду с израильских портов. С тех пор группировка не брала на себя ответственность за новые атаки. Однако в начале марта 2026 года хуситы пригрозили возобновить атаки на израильские суда, если Израиль не снимет блокаду с входа гуманитарной помощи в Газу. Хотя атаки на суда в Красном море в основном прекратились с октября 2025 года, морское движение через Красное море не восстановилось до уровней, предшествовавших 2023 году. 5 июля британские военные сообщили об атаке на грузовое судно у побережья Ходейды. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность. Тем не менее хуситы угрожали возобновить атаки на суда, что указывает на сохраняющуюся угрозу для судоходства в регионе.