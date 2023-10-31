Что связывает Иран и хуситов?

Новый виток напряжения на Ближнем Востоке требует ответов на несколько важных вопросов о расстановке сил в регионе. Расскажем, кто такие хуситы, какие у них отношения с Ираном и можно ли считать Тегеран союзником хуситов.

Кто такие хуситы?

Хуситы – это группировка мусульман-шиитов, исповедующих зейдитский мазхаб, одну из правых школ в исламе. Преимущественно хуситы проживают на севере Йемена. По разным оценкам, их численность может достигать до трети населения страны (всего в Йемене проживает около 31 млн человек).

С начала 2015 года, после захвата столицы Йемена Саны и создания Революционного совета, хуситы стали де-факто правящей организацией в Йемене.

Группировка названа по имени основателя и бывшего руководителя Хусейна аль-Хуси, который был убит йеменской армией в сентябре 2004 года. После этого лидером хуситов стал его брат Абдель-Малик аль-Хуси.

Хуситы считают, что Коран не допускает толкований и содержит все необходимое для устройства мусульманского общества. Они заявляют, что защищают свою религию от влияния суннизма и салафизма, а свою страну – от внешней агрессии.

Как и почему Иран поддерживает хуситов?

В марте 2015 года Саудовская Аравия в коалиции с другими арабскими государствами (ОАЭ, Египет, Катар, Бахрейн, Марокко и др.) начала военную кампанию в Йемене. Официальные лица Йемена и преимущественно суннитские государства, в первую очередь Саудовская Аравия, неоднократно заявляли, что Иран и приближенная к нему шиитская партия Ливана "Хезболла"

предоставили хуситам оружие проводили военную подготовку оказывали финансовую поддержку.

Однако в официальных заявлениях лидеры Ирана и "Хезболлы" последовательно отрицали эти утверждения. В ноябре 2017 года командующий Революционной гвардией генерал-майор Али Джафари заявил:

Помощь Ирана находится на уровне консультативной и духовной поддержки.

Однако в марте 2017 года высокопоставленный иранский чиновник сообщил, что генерал-майор Касем Сулеймани встречался с высокопоставленными представителями КСИР в Тегеране с целью обсуждения способов "увеличения возможностей" хуситов:

На этой встрече они договорились увеличить объем помощи за счет обучения, вооружения и финансовой поддержки.

Генерал-майор Ахмед Аль-Ассири, представитель арабской коалиции, борющейся с хуситами, заявлял:

У нас достаточно доказательств того, что иранцы различными способами переправляют контрабандой оружие в регион.

В феврале 2020 года министр информации Йемена Муаммар аль-Ирьяни заметил:

Заявления командующего Военно-космическими войсками КСИР бригадного генерала Амира Али Хаджизаде и заместителя командующего силами "Кудс" бригадного генерала Мохаммеда Хиджази каналу "Аль-Масира", который вещает из южного пригорода Бейрута, являются четким сигналом Ирана о присутствии в Красном море и официальным признанием участия в боевых действиях бок о бок с ополченцами-хуситами.

В марте 2021 года в речи, произнесенной командующим силами "Кудс" КСИР Ирана генералом Исмаилом Каани, отмечалось, что ополченцы-хуситы провели "18 удачных операций против Саудовской Аравии менее чем за 10 дней". По данным иранского агентства Tasnim, связанного с КСИР, Каани заявил о поддержке Тегераном "сил сопротивления глобальному высокомерию":

Эти силы будут противостоять вооруженным до зубов снобам по всему миру.

В сентябре 2022 года представитель вооруженных сил Ирана Абу-ль-Фадль Шакарджи сказал, что Иран предоставил технологии производства ракет и БПЛА в распоряжение Йемену, имея в виду хуситов, поддерживаемых Тегераном:

Мы не посылаем ракеты в Йемен. Они сами их производят.

По данным Шакарджи, в Йемене есть специалисты, которые в рекордно короткие сроки смогли создать технологичные БПЛА. При этом Иран отрицает, что вооружает хуситов.

Кто и в чем обвиняет Тегеран?

Однако на Западе иное мнение на этот счет.

Сначала Госдепом США были обнародованы разведданные о том, что Тегеран снабжает йеменских повстанцев вооружениями.

В феврале прошлого года правительство Великобритании заявило, что представило в ООН доказательства, указывающие на прямую связь между иранским государством и контрабандой ракетных систем, используемых хуситами для нападения на Саудовскую Аравии и ОАЭ. По данным британского правительства, корабль Королевского военно-морского флота HMS Montrose дважды в начале 2022 года конфисковывал иранское оружие со скоростных катеров, управляемых контрабандистами в международных водах к югу от Ирана. По информации Британии, в состав груза входили ракеты класса "земля-воздух", двигатели для крылатых ракет класса "земля-поверхность" и коммерческий беспилотник-квадрокоптер, предназначенный для ведения разведки.

В марте 2023 года СМИ со ссылкой на официальных представителей Саудовской Аравии и США сообщали, что Иран согласился прекратить тайные поставки оружия ополченцам-хуситам в Йемене в рамках исторического соглашения с Саудовской Аравией о восстановлении дипломатических отношений.

Хуситы в Красном море

Хуситы считают свое движение частью возглавляемой Ираном "оси сопротивления" Израилю, США и всему Западу – вместе с ХАМАС и "Хезболлой".

Осенью 2023 года, после атаки ХАМАС на Израиль, хуситы объявили о готовности воевать вместе с палестинцами.

Иран отрицает свою причастность к действиям хуситов в Красном море и в целом не признает свою связь с ними.

Иранский аналитик по проблемам Ближнего Востока Мосайеб Наими акцентирует внимание на том, что Йемен сделал свой выбор и поэтому оказался в центре внимания во всем мире:

На Ближнем Востоке две оси конфликта, одна связана с Западом, и противоположная ей. Каждая из стран региона относится к одной из этих двух осей. Учитывая стремление Йемена к независимости от соседней страны, то есть Саудовской Аравии, вполне естественно, что он включен в эти уравнения. Та же ситуация касается Сирии и, в некоторой степени, Ирака. Шиитская община Йемена в целом находится в оси сопротивления наряду с шиитами Ирака и Ливана, но есть различия, которые восходят к географическому положению каждой из стран. Близость этого сообщества к Ирану обусловлена еще и тем, что Тегеран защищает свою независимость и права, и все это восходит к тем же двум основным осям региона.