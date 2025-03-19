Что происходит в Йемене: кто его контролирует, роль хуситов

Йемен переживает наиболее значительный сдвиг в балансе сил с момента начала перемирия в 2022 году. Стремительное наступление, начатое сепаратистами в начале декабря, радикально изменило политико-военную карту страны. Расскажем, что сейчас происходит в Йемене, кто контролирует Йемен, как изменилась роль хуситов и почему Саудовская Аравия против ОАЭ в Йемене.

Кто контролирует Йемен?

К середине декабря 2025 года Йемен де-факто разделен между тремя основными силами, контроль которых оформился в результате декабрьского наступления:

Южный Переходный Совет. В декабре силы ЮПС установили контроль над практически всеми территориями, входившими в состав бывшего независимого Южного Йемена: южной береговой линией, границей с Оманом, провинцией Дхале и важными нефтяными месторождениями в Хадрамауте. ЮПС заявляет о контроле над восемью южными провинциями, включая йеменский город Аден, где формально находится международно признанное правительство;

Движение "Ансар Аллах" (йеменские хуситы). Продолжают удерживать обширные территории на севере и западе страны, включая столицу Сану и выход к Красному морю. С 2022 года на основных сухопутных фронтах с правительственными силами сохраняется хрупкое перемирие, что позволяет хуситам концентрировать ресурсы на противостоянии с Израилем и США в рамках кризиса в Красном море;

Президентский руководящий совет (ПРС). Орган международно признанного правительства страны, сформированный в 2022 году. После потери южных провинций его власть и военное присутствие были существенно ограничены. По последним данным, правительство сохраняет контроль над провинциями Мариб и Таиз на севере, а также над некоторыми северными районами в провинциях, в основном контролируемых ЮПС.

Что сейчас происходит в Йемене?

В конце ноября 2025 года поддерживаемый Саудовской Аравией Альянс племен Хадрамаута заблокировал нефтяную инфраструктуру PetroMasila - крупнейшей нефтяной компании Йемена, что привело к остановке добычи и энергетическому кризису в регионах, контролируемых ЮПС. Это действие было расценено как прямая угроза и стало катализатором для начала наступления ЮПС.

2 декабря 2025 года ЮПС начал широкомасштабное наступление в крупнейшей провинции страны Хадрамаут. Формальной целью было объявлено пресечение контрабанды и деятельности террористических групп в долине Вади-Хадрамаут. Однако главным военным и стратегическим итогом стал захват ключевых объектов и инфраструктуры.

Силам ЮПС за считанные дни удалось взять под контроль города Сайюн и Тарим, штаб 1-го военного округа, международный аэропорт Сайюна, а также критически важные нефтяные месторождения PetroMasila.

К 4 декабря южные сепаратисты практически без боя заняли столицу провинции Эль-Махра, Эль-Гайду. К 8 декабря они распространили контроль на остров Перим в стратегическом Баб-эль-Мандебском проливе. Председатель ПРС Рашад аль-Алими потребовал немедленного вывода сил ЮПС из Хадрамаута и Эль-Махры, но этот призыв был отвергнут.

© Фото: пресс-служба Кремля

15 декабря было объявлено о расширении операции на юго-западную провинцию Абьян.

Как изменилась роль хуситов в Йемене?

Пока на юге Йемен переживает внутренний раскол, хуситы укрепили свои позиции на севере страны и вышли на уровень прямого регионального противостояния.

В августе-сентябре 2025 года противостояние резко обострилось. В конце августа израильский удар по собранию высшего руководства хуситов в Сане привел к гибели 12 из 16 министров их администрации, включая премьер-министра Ахмеда Галиба ар-Рахави. Хуситы ответили серией атак, в том числе с использованием кластерных боеприпасов, и ударом дрона по аэропорту Рамон в Израиле в сентябре. В декабре 2025 года конфронтация продолжается; Отношения с США В мае 2025 года при посредничестве Омана США и хуситы договорились о прекращении огня, в результате которого хуситы прекратили атаки на американские суда. Однако это не распространилось на их конфликт с Израилем, который остается в силе.

Почему Саудовская Аравия против ОАЭ в Йемене?

Хотя Саудовская Аравия и ОАЭ в 2015 году выступили партнерами по коалиции против хуситов, их стратегические цели в Йемене давно разошлись.