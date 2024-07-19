Йемен: как и почему хуситы объявили войну Израилю?

Йемен находится в состоянии постоянной войны. Внутри страны идет гражданская война, извне хуситы противостоят Саудовской Аравии и арабской коалиции, а также Израилю и США.

Йемен – страна на Ближнем Востоке со столицей Сана – находится в состоянии постоянной войны с Израилем. Внутри страны продолжается начатая в 2014 году гражданская война между хуситами и правительственными войсками. В ней замешаны не только страны региона, но и США.

Где находится Йемен на карте?

Йемен – государство, расположенное на юго-западе Аравийского полуострова. Страна имеет выход к водам Красного и Аравийского морей.

На севере Йеменская Республика граничит с Саудовской Аравией, а на востоке – с Султанатом Оман. Столица – город Сана с населением 2,5 млн человек.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Площадь страны составляет 527 970 кв км, а население республики – примерно 30 млн человек. Государственный язык – арабский. Если говорить о религии, то почти все жители Йемена исповедуют ислам.

Расстояние от Йемена до Израиля – более 2,2 тыс км. Их разделяют Саудовская Аравия и Иордания.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Хуситы в Йемене

Военно-политическая группировка "Ансар Аллах", они же хуситы, действует в Йемене с 90-х годов ХХ века. Сегодня под их контролем находится север страны, в том числе столица Сана.

Название организации связано с Хусейном аль-Хуси – первым лидером "Ансар Аллах", погибшим в ходе вооруженного восстания в 2004 году.

© Фото: Wikimedia Commons, Henry Ridgwell (VOA), Public domain

Сегодня Йемен охвачен острой гражданской войной, которая длится уже 10 лет. Хуситы противостоят Саудовской Аравии и арабской коалиции, Израилю, США и Великобритании.

Стоит отметить, что "Ансар Аллах" – шиитская группировка, которая относит себя к зейдитам. Их противниками также являются ИГИЛ и Аль-Каида (обе террористические организации запрещены в РФ).

Йемен, Израиль и США

Сегодняшние отношения Йемена и Израиля очень напряженные, стороны фактически находятся в состоянии войны.

Тель-Авив считает, что Йемен под главенством хуситов – эта страна, где преследуют евреев и заставляют их сделать выбор: принять ислам или уехать. Сами евреи давно покинули страну.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Ансар Аллах" своим противником также считает США. В 2004 году по стране прокатились протесты против войны в Ираке. Штаты в 2015 году поддержали арабскую коалицию против хуситов.

Большая часть жителей Йемена поддерживает хуситов в противостоянии с Израилем и США. Лозунг "Ансар Аллаха" – "Смерть Америке и Израилю, проклятие евреям и победу исламу".

Атака США на Йемен 2024

С ноября 2023 года "Ансар Аллах" мешает судоходству в Красном море из-за израильской операции в секторе Газа. В ответ Штаты и союзники начали операцию "Страж процветания" с целью защитить торговые корабли.

© Фото: Минобороны Великобритании

В январе 2024 года США совершили атаку на объекты хуситов в Йемене. Поводом стали нападения хуситов на американские корабли в Красном море. В операции также участвовала Великобритания, суда которой тоже подвергались атакам со стороны мятежников.

Война Йемена и Израиля

В ночь с 18 на 19 июля в Тель-Авиве прогремел взрыв. Запущенный с территории Йемена беспилотник-смертник упал на дом, в результате чего погиб один человек, еще 10 получили травмы. После атаки дрона хуситы заявили, что продолжат бить по израильским объектам.

Атака "Ансар Аллаха", ставшая причиной гибели человека, послужила поводом для ответной реакции Тель-Авива. 20 июля Израиль ударил по йеменскому порту Ходейда.

© Фото: Йеменская телекомпания Аlmasirah

Удар был нанесен по нефтяным объектам и электростанции, после чего в порту вспыхнул крупный пожар. Это привело к гибели шести человек, еще 80 пострадали.

После ответа Тель-Авива хуситы заявили, что будут действовать против Израиля еще агрессивнее, не соблюдая никаких военных ограничений, а также пообещали дать "жесткий ответ".