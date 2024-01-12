Война Израиля и Йемена выходит на новый уровень

Конфликт между Израилем и Йеменом выходит на новый виток эскалации. После удара ЦАХАЛ по йеменскому порту Ходейда и атак по Йемену со стороны США и Великобритании мятежники-хуситы заявили об отказе от каких-либо правил ведения конфликта.

Эскалация между йеменскими повстанцами-хуситами и Израилем набирает обороты после удара, нанесенного израильской Армией обороны накануне по порту Ходейда.

Сегодня вечером представитель хуситов Мухаммед Абдель-Салам заявил, что отныне мятежники не будут ничем ограничивать себя в противостоянии Израилю.

"Конфликт с израильским врагом не будет ограниченным, он будет без границ и без правил применения военной силы"

– Абдель-Салам

Он предупредил, что борьба для Израиля не будет легкой.

Чуть ранее турецкий канал TRT World сообщил, что хуситы заявили о совершенной ими атаке на Эйлат, расположенный на юге Израиля. Удар был нанесен баллистическими ракетами. По словам мятежников, они добились прямого попадания. В Израиле со своей стороны заявили о перехвате ракеты из Йемена силами ПВО.

Кроме того, по словам хуситов, они нанесли удар по американскому кораблю в Красном море. Атака была совершена не только баллистическими ракетами, но и БПЛА.

Ранее в воскресенье израильские военные сообщили, что системы ПВО перехватили ракету, летевшую со стороны Йемена в направлении израильской территории.

Удар по Ходейде

Атака ЦАХАЛ по позициям хуситов у порта Ходейда была совершена, следует из заявления ЦАХАЛ, в качестве ответа на удары по Израилю из Йемена – их было совершено несколько сотен в течение последних месяцев.

По информации Times of Israel, порт в Ходейде был выбран как цель из-за того, что именно через него хуситы получали оружие из Ирана, так что ЦАХАЛ рассматривал его как законную военную цель.

Повстанцы-хуситы сообщили, что жертвами атаки стали шесть человек, еще более 80 были ранены. Как пишут СМИ, пожар еще не потушен.

К атаке на Йемен присоединились – уже сегодня – Америка и Великобритания. Их ВВС нанесли четыре удара, передает подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.