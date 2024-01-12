Война Израиля и Йемена выходит на новый уровень

Эскалация между йеменскими повстанцами-хуситами и Израилем набирает обороты после удара, нанесенного израильской Армией обороны накануне по порту Ходейда.
Сегодня вечером представитель хуситов Мухаммед Абдель-Салам заявил, что отныне мятежники не будут ничем ограничивать себя в противостоянии Израилю.
"Конфликт с израильским врагом не будет ограниченным, он будет без границ и без правил применения военной силы"
– Абдель-Салам
Он предупредил, что борьба для Израиля не будет легкой.
Чуть ранее турецкий канал TRT World сообщил, что хуситы заявили о совершенной ими атаке на Эйлат, расположенный на юге Израиля. Удар был нанесен баллистическими ракетами. По словам мятежников, они добились прямого попадания. В Израиле со своей стороны заявили о перехвате ракеты из Йемена силами ПВО.
Кроме того, по словам хуситов, они нанесли удар по американскому кораблю в Красном море. Атака была совершена не только баллистическими ракетами, но и БПЛА.
Ранее в воскресенье израильские военные сообщили, что системы ПВО перехватили ракету, летевшую со стороны Йемена в направлении израильской территории.
Удар по Ходейде
Атака ЦАХАЛ по позициям хуситов у порта Ходейда была совершена, следует из заявления ЦАХАЛ, в качестве ответа на удары по Израилю из Йемена – их было совершено несколько сотен в течение последних месяцев.
По информации Times of Israel, порт в Ходейде был выбран как цель из-за того, что именно через него хуситы получали оружие из Ирана, так что ЦАХАЛ рассматривал его как законную военную цель.
Повстанцы-хуситы сообщили, что жертвами атаки стали шесть человек, еще более 80 были ранены. Как пишут СМИ, пожар еще не потушен.
К атаке на Йемен присоединились – уже сегодня – Америка и Великобритания. Их ВВС нанесли четыре удара, передает подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.