Неделя ударов: как за месяц рухнул меморандум между США и Ираном?

Расскажем, что привело к краху меморандума США и Ирана, что известно об ударах США по Ирану и ответу Тегерана, каковы потери сторон, а также кому более выгодно новое перемирие.

Месяц назад при посредничестве Пакистана США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов, которое должно было остановить кровопролитную войну, начавшуюся 28 февраля с израильских и американских ударов по ИРИ. Документ предусматривал немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, снятие морской блокады Ирана, разблокирование Ормуза и двухмесячный период для переговоров об устойчивом мире. Стороны договорились, что США снимут морскую блокаду, а Тегеран вновь откроет пролив и подтвердит отказ от ядерного оружия.

В период действия меморандума, с 17 июня по 12 июля, через Ормузский пролив прошло более тысяч судов, согласно данным Kpler. Однако уже через неделю после подписания с соблюдением меморандума появились проблемы, а к середине июля конфликт вернулся в фазу боевых действий. Таким образом, июньский меморандум всего лишь отложил противостояние, не разрешив фундаментальные разногласия между двумя странами.

Что привело к краху меморандума США и Ирана?

Соглашение предусматривало, что Исламская Республика имеет право контролировать морское судоходство в Ормузе и определять маршруты движения судов через этот чрезвычайно важный канал для мирового экспорта энергоносителей. США, в свою очередь, настаивали на том, что пролив должен быть открыт для всех судов. Это фундаментальное противоречие стало главной причиной срыва договоренностей.

6 и 7 июля Тегеран нанес удары по трем коммерческим судам у побережья Омана. На следующий день глава Белого дома Дональд Трамп, выступая на саммите НАТО в Анкаре, объявил о приостановке действия меморандума, заявив, что у него нет интереса к дальнейшему взаимодействию с Тегераном. Тогда Исламская Республика обвинила США в нарушении соглашения. 10 июля американский лидер, однако, заявил, что согласен продолжать переговоры с ИРИ, но подтвердил, что режим прекращения огня закончился. Сегодня, 18 июля уже замминистра иностранных дел ИРИ Казем Гарибабади объявил меморандум более недействительным, подчеркнув, что Тегеран приостанавливает все свои обязательства по соглашению.

Старший командующий КСИР генерал-майор Мохсен Резаи, советник верховного лидера Ирана, также заявил, что меморандум фактически рухнул, обвинив Вашингтон в нарушении его условий на нескольких фронтах. Ранее американская сторона вновь ввела морскую блокаду иранских портов и отменила освобождение от санкций на экспорт иранской нефти, а ИРИ возобновила блокаду Ормузского пролива.

Удары США по Ирану - где и как?

Начиная с 6 июля Вашингтон ежедневно наносит массированные авиаудары по территории по иранской территории. К 18 июля американские военные завершили уже седьмую неделю подряд бомбардировок. В операциях по поражению иранских объектов наблюдения, военной логистической инфраструктуры, подземных хранилищ оружия и морских объектов задействованы истребители, беспилотники и военные корабли. В Центральном командовании также подтвердили полную морскую блокаду иранских портов. География ударов США охватывает практически все южное побережье ИРИ. Бомбардировкам подверглись десятки населенных пунктов и объектов в провинциях Хормозган, Бушер, Хузестан и Йезд. В ночь на 18 июля взрывы были зафиксированы в провинциях Бушер, Хормозган, Йезд, а также в городах Сирик и Кешм.

Особенностью текущей фазы конфликта стало систематическое нанесение ударов по гражданской инфраструктуре. Американские военные атакуют мосты, железные дороги, тоннели, линии электропередачи и опреснительные установки. Иранские власти сообщают, об атаках по мостам и туннелям. В провинции Хормозган ударам подверглись шесть мостов, связывающих Бендер-Аббас с окрестными городами, а также 116 телекоммуникационных вышек. Также пострадали железнодорожная станция и аэропорт Ираншахр на юго-востоке страны.

Трамп ранее угрожал нанести удары по иранской инфраструктуре, однако в пятницу не было подтверждения с американской стороны, что силы США действительно начали это делать. Тем не менее, иранские СМИ сообщают о многочисленных ударах по гражданским объектам. Американские ракетные удары поразили критическую водную и энергетическую инфраструктуру Хормозгана.

США ударили по АЭС "Бушер"?

Ранее появились сообщения о возможных ударах вблизи АЭС "Бушер". Спутниковые снимки, сделанные 7 и 12 июля, показывают свежие следы от ударов внутри комплекса и вблизи вспомогательных объектов станции. Иранские власти подтвердили, что удары наносились по объектам в провинции Бушер, включая район вокруг АЭС, но отрицают прямое попадание в сам реактор, заявляя, что он продолжает работать в нормальном режиме.

В ночь на 18 июля иранские силы ПВО сбили американский беспилотник над провинцией Бушер. КСИР заявил, что перехват был осуществлен с использованием недавно разработанной системы ПВО. Ранее КСИР уже сбил американский беспилотник над округом Рамшир в юго-западной провинции Хузестан. В этом году это уже не первый инцидент вблизи АЭС - иранский ядерный регулятор сообщал о попаданиях снарядов на территорию станции в марте и апреле.

Удары Ирана по базам США - где и как?

КСИР осуществляет массированные удары по американским региональным целям. В ночь на 18 июля в рамках 19-й волны операции “Наср-2” были атакованы топливный терминал в кувейтском порту Аль-Ахмади и авиабаза Шейх-Иса в Бахрейне. ИРИ рассматривает эти действия как законный ответ на агрессию Вашингтона.

Тегеран нанес удары по складу в Бахрейне, где хранились американские беспилотные надводные аппараты, уничтожив значительную часть из них. КСИР также заявил о ликвидации ИИ-центра в Бахрейне, объявил об атаках на американские радарные системы и военные самолеты в Катаре, а также на два радарных объекта США в Омане и военную базу Эт-Танф в Сирии. Fars сообщил, что иранские силы атаковали союзников США и их базы, включая авиабазу Али Аль-Салем в Кувейте, а также объекты связи в Бахрейне.

Иорданская армия заявила об уничтожении трех иранских ракет и позже сообщила о перехвате 10 баллистических ракет в субботу. В КСИР также заявили, что был сбит американский беспилотник над округом Рамшир в юго-западной провинции Хузестан. Ранее, иранские военные сообщили об остановке четырех судов, пытавшихся пересечь Ормуз.

Война Ирана и США 2026 - каковы потери?

IRNA передает, что в результате американских ударов по Хормозгану погибли три человека и восемь получили ранения. В иранском Минздраве рассказали, что с 6 июля в ИРИ погибли уже 50 человек и более 500 были ранены. Иранская национальная водная компания сообщила, что около 10 тысяч человек в 20 деревнях остались без воды после уничтожения насоса опреснительной установки в Джаске. На острове Кешм и в Сирике также пострадало водоснабжение из-за атак.

Глава иранского МИД Аббас Аракчи в письме Генсеку ООН Антониу Гутерришу заявил, что удары США нацелены на инфраструктуру, необходимую для гражданского населения и функционирования национальной экономики. Он также отметил, что США несут полную международную ответственность за все случаи смерти, ранения, ущерб жизненно важной инфраструктуре и вред окружающей среде.

Иран или США - кому будет выгодно новое перемирие?

Экономическое и политическое давление нарастает с обеих сторон, что делает вопрос о новом перемирии крайне актуальным. Но пока что обе стороны воспринимают любой компромисс как капитуляцию. Трамп в обращении к нации в четверг заявил, что США выигрывают в войне, пригрозив дальнейшей эскалацией. Но даже усиление американских атак вряд ли заставит Тегеран пойти на уступки в самое ближайшее время.

Иран, со своей стороны, предупредил о более широком военном наступлении. Старший военный советник верховного лидера ИРИ Мохсен Резаи заявил, что Тегеран возобновит полномасштабные наступательные операции, если удары американцев продолжатся хотя бы еще 2-3 дня. Он также отметил, что стратегия Вашингтона, сочетающая войну с переговорами, зашла в тупик. Командующий аэрокосмическими силами КСИР Маджид Мусави заявил, что целенаправленные удары из всех уголков республики будут продолжаться» до тех пор, пока США не прекратят операции против иранских объектов на юге и вокруг пролива.

Последствия войны для США

Цены на нефть выросли более чем на 4% в пятницу, достигнув самого высокого уровня за более чем месяц. Кроме того, рост цен на топливо в США давит на администрацию Трампа в преддверии ноябрьских выборов, когда республиканцы рискуют потерять большинство в Конгрессе. Судя по результатам последнего опроса, 57% американцев считают войну с Ираном ошибочным решением. Запасы критически важных боеприпасов США значительно истощены, их восстановление может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Более 50 тысяч американских военнослужащих развернуты на Ближнем Востоке. Их безопасность становится все более уязвимой по мере расширения географии иранских ответных ударов. Также США перебрасывают в Израиль дополнительные самолеты для возможного усиления атак.

Последствия войны для Ирана

Экономика ИРИ испытывает колоссальное давление. ВВП на душу населения упал с $8 тысяч в 2012 году до $5 тысяч в 2024 году. Экспорт нефти сократился с 2,2 млн баррелей в день до 1,5 млн. Военный потенциал также ослаблен: к апрелю Иран израсходовал 30% довоенного запаса ракет и 60% арсенала беспилотников. Военная инфраструктура, включая порты, военные корабли и объекты производства вооружений, понесла значительный ущерб. Однако ИРИ обладает опытом выживания в условиях многолетних санкций и демонстрирует способность быстро восстанавливать военный потенциал - производство беспилотников было возобновлено в течение нескольких месяцев после апрельского перемирия.

Обе стороны сталкиваются с серьезными издержками, которые делают затяжную войну крайне затратной, но ни одна из сторон не готова к односторонним уступкам. Для США ключевым фактором является внутриполитическое давление и необходимость сохранения военного потенциала, для Ирана - экзистенциальный характер конфликта и нежелание демонстрировать слабость перед США.