Кто на самом деле выигрывает в нефтяной войне?

Михаил Богданов

Обе главные нефтяные горловины планеты – Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы – почти парализованы. Танкеры разворачиваются в Красном море и уходят в обход Африки. Нефть никуда не исчезла, но глобальная логистика сломалась. И у этой поломки есть явный бенефициар – Россия.

Что случилось с цифрами?

По данным Kpler и Vortexa, 26 июля через Баб-эль-Мандеб прошло всего 11 судов — минимум за месяцы. В Ормузе в выходные – менее 10 в день (при норме 40–50). Ни один пролив не закрыт военными, но страховые премии и риск атак сделали проход экономически безумным.

Саудовская Аравия использовала Красное море как «запасной выход» после ударов Ирана по Ормузу. В июне через Янбу и Баб-эль-Мандеб шло 3,5 млн барр/сут. Год назад было 240 тыс. Теперь хуситы бьют по терминалам Янбу и Джизана, и этот клапан захлопывается. Танкеры с саудовской нефтью разворачиваются и идут вокруг мыса Доброй Надежды.

Три маршрута, куда уходит нефть

обход Африки. Путь из Янбу в Китай вместо 19 дней занимает 35–38. Удлинение плеча съедает до 12% мирового танкерного тоннажа. Таким образом, суда физически не успевают делать два рейса за то же время. плавучие хранилища. Около 15 млн барр. скапливаются у Омана и Сингапура в ожидании ценового всплеска. смена поставщиков. Азиатские покупатели (Китай, Индия) массово переключаются на альтернативы, минуя опасные проливы. Главный бенефициар – Россия.

Почему Россия выигрывает?

Нефть ESPO из Козьмино до Китая идет 3–4 дня, до Индии – 12. Саудовская нефть в текущих условиях – 38 дней. Разница в сроках в 10 раз. Кроме того, российские маршруты не требуют военных страховых премий в 5–15% от стоимости груза. Фрахт из Персидского залива вырос на 40%, а из России стабилен.

Индия в июле уже стала крупнейшим импортёром российской нефти (2,9 млн барр./сут.). Если режим «дорого и страшно» закрепится, азиаты перезаключат долгосрочные контракты с Россией — и это уже не временный тренд.

Почему цены не взлетели до небес?

В понедельник Brent упал на 6% до $89,6 – рынок верит в дипломатическую паузу между США и Ираном. Но это опасное заблуждение. Физический шок предложения уже случился – нефть застряла в хранилищах и в пути. Через 2–3 недели, когда резервы начнут пустеть, цена с высокой вероятностью превысит $100.

Три сценария на ближайшие недели

Эскалация (30%). Новые удары по Янбу, Иран возобновляет атаки. Brent > $110. Россия получает сверхприбыль, но растут риски для других регионов. Дипломатия (40%). Временные коридоры, хуситы прекращают атаки. Трафик восстанавливается до 70–80%, цена – $80–85. Но паузы на Ближнем Востоке редко бывают долгими. Новая нормаль (30%). Проливы формально открыты, но страховка и фрахт остаются запредельными. Суда ходят только в краткие «окна безопасности». В этом режиме покупатели окончательно диверсифицируют портфели в пользу России, Бразилии и США. Для Москвы – укрепление долгосрочных позиций в Азии.

Нефть никуда не исчезла. Она перетекает на более длинные маршруты, в хранилища и к альтернативным поставщикам. Россия оказывается единственной крупной нефтяной державой, чьи экспортные потоки на Восток не зависят от аравийских проливов. То, что считалось логистическим недостатком, стало стратегическим преимуществом. Когда два главных «бутылочных горлышка» сжимаются, тот, кто умеет обходиться без них, получает главный приз.