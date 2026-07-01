Армения и Азербайджан будут расширять связанность в энергетике

Строительство ЛЭП между Арменией, Азербайджаном и Турцией играет важное значение в расширении энергетической взаимосвязанности в регионе, заявил Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян указал на важное значение расширения энергетической взаимосвязанности между Арменией, Азербайджаном и Турцией. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

"Считаю важным расширение энергетической взаимосвязанности, в том числе это касается строительства линий электропередачи и соединителей, что может способствовать как энергетической безопасности, так и зеленому переходу"

– Никол Пашинян

Также он сообщил о планах по разблокировке транспортных связей в регионе и налаживании транспортной взаимосвязанности. Кроме того, Пашинян указал на важность участия Армении в программах по прокладке электрокабеля по дну Черного моря.

В чем выгоды Азербайджана и Армении?

Главный редактор МИА "Тренд" Эмин Алиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил, что, во-первых, при описанном Пашиняном сотрудничестве в дальнейшем через Армению могут пройти экспортные коммуникации Азербайджана в рамках реализации планов правительства по экспорту электроэнергии, в том числе в Европу.

По его словам, к этому масштабному проекту в перспективе могут подключиться и страны Центральной Азии.

"Во-вторых, выгода Армении будет заключаться в том, что они добьются чуть большей диверсификации источников поставок энергоресурсов в свою страну", – отметил эксперт.

"В-третьих, в дальнейшем могут стать перспективными варианты обмена электроэнергией: есть сезонные факторы, есть факторы скачков спроса и так далее. Поэтому трансграничное сотрудничество между Азербайджаном и Арменией в энергетической сфере может быть выгодно обеим странам, хотя бы потому, что в течение года стороны смогут обмениваться объемами электроэнергии, необходимыми для снабжения, например, приграничных регионов обеих стран", – пояснил главный редактор МИА "Тренд".

"Это очень важно хотя бы потому, что не все населенные пункты, что с одной, что с другой стороны границы, обеспечиваются электроэнергией в должном объеме – речь прежде всего о труднодоступных географических местностях. В целом, выгоды заключаются в экспорте, транзитном потенциале и трансграничном обмене некоторыми объемами электроэнергии, как это уже происходит у Азербайджана, например, с Российской Федерацией и Ираном", – резюмировал Эмин Алиев.

Как еще могут сотрудничать Азербайджан и Армения?

Эксперт также перечислил направления, по которым в дальнейшем может развиваться взаимовыгодное сотрудничество Баку и Еревана.

"Таких отраслей огромное количество. Все самые перспективные вещи связаны напрямую с транзитом, потому что Армения может предложить свою территорию для транзитных маршрутов для азербайджанского экспорта в Турцию и в Европу", – рассказал он.

"Если говорить о конкретных отраслях, то в Армении традиционно хорошо развито производство меди и продукции из нее, которая может быть востребована азербайджанскими производителями на рынке внутри страны. Речь может идти и о сельском хозяйстве", – отметил главный редактор МИА "Тренд".

"Важно, что азербайджанский рынок – самый привлекательный на Южном Кавказе, и самый платежеспособный, и самый крупный, так что, естественно, армянским экспортерам может быть интересно выйти на этот рынок. Равно как, например, и азербайджанским экспортерам по тем или иным товарным позициям может быть интересен рынок Армении в будущем", – заключил Эмин Алиев.