В Карабах до конца года вернется еще 30 тыс человек

Специальный представитель президента Азербайджана Эмин Гусейнов заявил, что до конца текущего года в Карабах вернется еще 30 тыс человек. Об этом он сообщил журналистам в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Гусейнов подчеркнул, что процесс возвращения населения в районы Карабаха идет параллельно с масштабными восстановительными работами, поэтому фактическое число людей на освобожденных территориях сейчас значительно выше.

"До настоящего времени в Агдамский, Физулинский и Ходжавендский районы переселились 13 тысяч 700 человек. Если учитывать также тех, кто работает в этих трех районах, то в настоящее время на указанных территориях проживают, работают и ведут деятельность около 50 тысяч человек. До конца текущего года мы планируем обеспечить переселение еще 30 тысяч граждан на их родные земли"

- Эмин Гусейнов

Он также отметил, что возвращение граждан обеспечат за счет ввода в эксплуатацию четвертого и пятого жилых комплексов в Агдаме, а также завершения строительства сел Баш Гарвенд, Довлятъярлы и Пирахмедли в Физулинском районе.

Напомним, Всемирный форум городов (WUF13) начал работу в столице Азербайджана 18 мая и продлится до 22 мая при участии более 40 тыс делегатов из 182 стран.