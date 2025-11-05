Глава МАГАТЭ провел встречу с постпредами России, Ирана и Китая

Постпреды РФ, Ирана и Китая пообщались сегодня с главой МАГАТЭ. Центральной темой обсуждения стала предстоящая сессия Совета управляющих агентства.

Во вторник, 11 ноября, прошла встреча главы МАГАТЭ (Международное энергетическое агентство) Рафаэля Гросси и постпредов России, Ирана и Китая при международных организациях в Вене. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на страницах в соцсетях российского постпреда Михаила Ульянова.

"Постоянные представители Китая, Ирана и России встретились сегодня с Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и его командой, чтобы обменяться мнениями о предстоящей сессии Совета управляющих МАГАТЭ"

– Михаил Ульянов

Напомним, на следующей неделе в Вене состоится очередная сессия Совета управляющих агентства. Она начнется 17 ноября, а завершится – 21 ноября. Тема предстоящей встречи пока неизвестна.