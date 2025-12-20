Нетаньяху летит к Трампу: чего ждать сектору Газа и Ирану?

Нетаньяху направляется в США, где в понедельник обсудит с Трампом сложности, связанные с переходом ко второму этапу соглашения по сектору Газа, а также иранскую баллистическую программу. По данным СМИ, Нетаньяху рассчитывает заручиться поддержкой для новых военных шагов Израиля как в отношении сектора Газа, так и Ирана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в США на встречу с президентом Дональдом Трампом, стороны обсудят Иран и возможные действия ЦАХАЛ в секторе Газа, сообщает CNN со ссылкой на израильские источник.

В США Нетаньяху пробудет пять дней, в рамках визита запланированы различные дополнительные встречи, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио, информирует гостелерадиокомпания Kan.

Встреча с Трампом запланирована на 29 декабря, она пройдет в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Есть вероятность, что Нетаньяху намерен заручиться поддержкой американской стороны для проведения новой военной операции в секторе Газа.

"Израильские источники предполагают, что Нетаньяху попробует добиться одобрения новой операции в Газе, прежде чем согласиться на продолжение перемирия; это станет финальной демонстрацией силы для удовлетворения своих партнеров, перед дальнейшими компромиссами"

– CNN

Также сообщается, что израильский премьер может выступить с идеей взаимных обязательств – соглашение по Газе он хочет связать с гарантиями безопасности Израилю в отношении Ирана или Ливана.

"Кажется, Нетаньяху придется согласиться на второй этап соглашения Трампа, ключевой вопрос в том, что он получит взамен: может, это будет поддержка США еще одного удара по ядерным объектам, или поддержка военных действий в Ливане"

– CNN

Иран также входит в число ключевых тем, которые лидеры Израиля и США обсудят в понедельник. По сообщению израильского "Канал 7", Нетаньяху намерен согласовать с Трампом потенциальную атаку на иранские объекты, связанные с производством ракет.

Еще одной темой переговоров станет вопрос участия Турции в международных стабилизационных силах для сектора Газа, сообщают СМИ.