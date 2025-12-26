Российская ракета "Союз" вывела в космос сразу три иранских спутника

Сегодня в 16:18 по Москве с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с 52 спутниками Земли, в том числе с тремя иранскими космическим аппаратами.

Через 9 минут 24 секунды после старта с космодрома "Восточный" ракета "Союз" вывела на околоземную орбиту разгонный блок "Фрегат" со спутниками, который сразу после отделения включил свои двигатели, а затем спустя еще 50 минут он включил их во второй раз, сообщили в "Роскосмосе".

Это событие стало знаковым для Ирана – на борту "Фрегата" в космос поднялись сразу три иранских искусственных спутника Земли – "Пая" (Толу-3), "Зафар-2" и "Ковсар", передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

Спутник "Ковсар 1.5" – особая гордость иранских ученых: это уже вторая, усовершенствованная версия, разработанная компанией Omidfaza. Он создан на основе функциональных возможностей спутника "Ходход" и первого образца спутника "Ковсар". Это – огромный шаг иранских ученых как в области дистанционного зондирования Земли, так и спутниковой связи. У него огромный диапазон задач - съемка в спектральных диапазонах RGB и NIR, коммуникационный модуль для интернета, работа в сфере экологического мониторинга и в области интеллектуальной инфраструктуры. Раскрывающиеся солнечные панели спутника обеспечивают достаточную мощность для высокочастотной съемки и стабильной работы систем связи.

Также он послужит огромным подспорьем для иранских аграриев, проведя мониторинг водных ресурсов, ход охраны окружающей среды и наблюдение за земной поверхностью.

Событие оценил посол Ирана в Москве Казем Джалали, отметив, что Иран на сегодняшний день запустил семь своих спутников при сотрудничестве с Pоссией.

"Эти три спутника наглядно демонстрируют прогресс Ирана в сфере спутникостроения, поскольку их проектирование и изготовление были полностью осуществлены иранскими учеными"

- Казем Джалали

Дипломат отметил: в запуске участвуют два государственных спутника и один частный, что свидетельствует об активной роли наукоемких компаний и университетов в развитии данной отрасли.

Он также назвал широким и поступательно развивающимся космическое взаимодействие Тегерана и Москвы, отметив: ракета-носитель "Союз" относится к числу наиболее надежных в мире, многие западные спутники тоже выводились на орбиту именно с ее помощью.