Свет вернулся в Абхазию

Подача электричества была возобновлена во все населенные пункты Абхазии, ранее лишившиеся электричества из-за снегопада.

Города и села Абхазии, оставшиеся без электричества сегодня из-за мощного снегопада, снова получили энергоснабжение, рассказали в Минэнерго республики.

Ненастье стало причиной ряда аварий на ЛЭП как в восточной, так в и западной части республики. Однако уже к вечеру специалисты ликвидировали последствия ЧП и восстановили подачу электричества.

Снегопад вызвал и сбои в графике поездов. Так, электропоезд Сириус - Сухум прибыл в пункт назначения на три часа позже, чем полагалось по расписанию. А вот пассажиров поезда Москва - Сухум доставляли в нужные им локации на автотранспорте.

Кроме того, затруднено и движение автомобилей по дорогам, так как последние покрылись наледью, а снегопад снижает видимость.

Закрыто для туристов и озеро Рица.