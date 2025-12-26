Вестник Кавказа

Азербайджан и ООН обсудили сотрудничество в сфере градостроительства

© Фото: Динара Хаирова
Баку и ООН обсудили реализацию градостроительных инициатив в рамках Рамочного документа о сотрудничестве. Также стороны обсудили организацию форумов по указанным вопросам в Карабахе.

Глава Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев провел встречу с резидент-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой. Стороны подвели итоги работы представительницы ООН, которая оставляет пост. 

Стороны обозначали позиции относительно сотрудничества по воплощению в жизнь положений Рамочного документа о сотрудничестве между Баку и и ООН в сфере устойчивого развития до 2030 года. Баку и ООН отметили важность поддержания контактов в рамках договоренностей для реализаций программы "Устойчивые города и сообщества". 

Также было отмечено продуктивное партнерство по вопросам проведения градостроительных форумов в Карабахе и Восточном Зангезуре.

