О важности поставок бензина из Азербайджана высказался МИД Армении

Поставки азербайджанского бензина в Армению выгодны не только для выстраивания и укрепления отношений между странами, но и непосредственно для граждан Армении, заявил глава армянского МИД.

С заявлением о выгоде для граждан Армении первой коммерческой сделки с Азербайджаном заявил глава армянского министерства иностранных дел Арарат Мирзоян в эфире государственного информационного телеканала "Армения 1".

Спикер подчеркнул, что налаживание мостов между странами уже происходит, однако данный факт не означает финал пути выстраивания взаимоотношений, дополнив высказывание информацией о проходящих обсуждениях торгового сотрудничества и потенциале начала прямой торговли.

"Полагаю, чем дальше мы пойдем по пути институционализации мира, чем дальше отойдут в сторону психологические сложности, имеющиеся среди нашего общества, чем дальше мы продвинемся в сотрудничестве на основе опыта, тем более реалистичными станут такие сценарии"

– Арарат Мирзоян 

Азербайджанский бензин поступил на заправки в Армении в прошлую среду.
 

