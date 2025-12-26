О важности поставок бензина из Азербайджана высказался МИД Армении

С заявлением о выгоде для граждан Армении первой коммерческой сделки с Азербайджаном заявил глава армянского министерства иностранных дел Арарат Мирзоян в эфире государственного информационного телеканала "Армения 1".
Спикер подчеркнул, что налаживание мостов между странами уже происходит, однако данный факт не означает финал пути выстраивания взаимоотношений, дополнив высказывание информацией о проходящих обсуждениях торгового сотрудничества и потенциале начала прямой торговли.
"Полагаю, чем дальше мы пойдем по пути институционализации мира, чем дальше отойдут в сторону психологические сложности, имеющиеся среди нашего общества, чем дальше мы продвинемся в сотрудничестве на основе опыта, тем более реалистичными станут такие сценарии"
– Арарат Мирзоян
Азербайджанский бензин поступил на заправки в Армении в прошлую среду.