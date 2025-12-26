Вестник Кавказа

Снег и ветер помешали "Эльбрусу" открыть все канатные дороги

Эльбрус
Горнолыжный курорт "Эльбрус" был вынужден ввести ограничения на работу канатных дорог из-за погодных условий.

Кабардино-балкарский "Эльбрус" частично приостановил работу канатных дорог из-за погодных условий, сообщили в пресс-службе курорта.

Причиной ввода ограничений стали мощные потоки ветра (до 17 м/с) и снег. 
Изначально администрация горного курорта временно закрыла три канатные дороги: Мир – Гарабаши (3500м - 3847м), Мир-2 – Баштала (3500м - 3560м) и Баштала – Чиран (3560м - 3300м), однако работа двух последних была вскоре возобновлена в штатном режиме, при этом Мир – Гарабаши все еще остается закрытой.

Курорты юга России за последние несколько суток были вынуждены вносить коррективы в режим работы канатных дорог и трасс из-за неблагоприятных погодных условий.
 

665 просмотров

