Снег и ветер помешали "Эльбрусу" открыть все канатные дороги

Кабардино-балкарский "Эльбрус" частично приостановил работу канатных дорог из-за погодных условий, сообщили в пресс-службе курорта.

Причиной ввода ограничений стали мощные потоки ветра (до 17 м/с) и снег.

Изначально администрация горного курорта временно закрыла три канатные дороги: Мир – Гарабаши (3500м - 3847м), Мир-2 – Баштала (3500м - 3560м) и Баштала – Чиран (3560м - 3300м), однако работа двух последних была вскоре возобновлена в штатном режиме, при этом Мир – Гарабаши все еще остается закрытой.

Курорты юга России за последние несколько суток были вынуждены вносить коррективы в режим работы канатных дорог и трасс из-за неблагоприятных погодных условий.

