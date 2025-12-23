Вестник Кавказа

На зимних курортах Грузии заработали лыжные полицейские патрули

© Фото: МВД Грузии
С наступлением зимнего сезона на грузинских горнолыжных курортах Бакуриани и Гудаури активно начали работу полицейские лыжные патрули – они прошли специальную подготовку и готовы оперативно помочь туристам.

Отдыхающим на горнолыжных курортах Бакуриани и Гудаури предстоит не раз столкнуться с лыжными патрулями МВД Грузии – они обеспечивают общественный порядок и безопасность туристов, сообщили в ведомстве.

Патрулирование проводится с привлечением увеличенного количества сотрудников, которые прошли специальную подготовку, обеспечены необходимым оборудованием и всегда готовы оперативно оказать помощь посетителям курортов, передает Sputnik Грузия.

Также совместно с полицейскими безопасность отдыхающих на горнолыжных курортах будут обеспечивать сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, криминальной полиции и департамента охранной полиции, говорится в сообщении.

Напомним, в Грузии шесть зимних горнолыжных курортов: Бакуриани и Кохта-Митарби – в регионе Самцхе-Джавахети, Гудаури – в Мцхета-Мтианети, Тетнульди и Хацвали – в Самегрело – Земо Сванети, и Годердзи в Аджарии. Зимний сезон 20 декабря открылся на курорте Бакуриани, а 27 декабря - в Гудаури.

