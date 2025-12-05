Попова заявила о готовности России к эпидемиологическим угрозам

Россия на данный момент готова к возможным эпидемиям, в этом плане пандемия коронавируса преподала дорогой урок, сообщила глава Роспотребнадзора.
РФ готова к возможным будущим эпидемиологическим угрозам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Мы значимо более готовы (если придет что-то пострашнее COVID-19 - ред.). И мы делаем все для того, чтобы мы извлекли все-все уроки такой дорогой ценой оплаченные, и сделать так, чтобы в следующий раз мы обошлись без ограничений, без системных мер, без рисков для экономики, и, в первую очередь, без значимых рисков для жизни и здоровья наших граждан"
– Анна Попова
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в России была зафиксирован 1 марта 2020 года. Пандемия была объявлена завершенной 5 мая 2023 года.