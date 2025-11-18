В Южной Осетии продолжат выпуск памятных банкнот

Национальный банк Южной Осетии заявил о решении продолжить выпуск памятных банкнот, которые пользуются огромной популярностью у туристов и нумизматов, повышая узнаваемость молодой республики.

Национальный банк Южной Осетии продолжит практику выпуска памятных банкнот в 100 заринов, сообщил глава МИД республики Ахсар Джиоев.

"Тираж в 20 тыс экземпляров вызвал большой интерес у знатоков в этой сфере. Презентации прошли за границей – и в Гонконге, и в ОАЭ. Больше половины тиража уже раскуплено. Думаю, что оставшиеся тоже быстро приобретут. В дальнейшем будут изданы другие банкноты, которые также представим"

- Ахсар Джиоев

Первая банкнота республики номиналом 100 заринов была выпущена к 35-летию Южной Осетии как памятная купюра – она сразу вызвала интерес и у нумизматов, и у туристов, которые покупали ее "на память" о посещении региона, передает РИА Новости.

Ее презентовали в сентябре в Цхинвале президент республики Алан Гаглоев и глава ее Нацбанка Сослан Бекоев на форуме "Южная Осетия. Горизонты инвестиций".

Лицевую сторону купюры украшает портрет родоначальника осетинской литературы, этнографа Косты Хетагурова – он запечатлен на фоне горного пейзажа с видом на его родное село Нар.

На обратной стороне банкноты изображены священная гора Бурхох и один из символов Южной Осетии - переднеазиатский леопард.

Ранее Нацбанк Южной Осетии уже выпускал монеты, посвященные разным деятелям науки и искусства, выполненных из серебра, золота и серебра с позолотой. Уже вышли около 30 памятных монет, отчеканенных на Московском монетном дворе, посвященных выдающимся личностям, памятникам архитектуры, годовщинам провозглашения республики.

Это практикуется и в Абхазии, где с 2008 года выпускаются памятные инвестиционные монеты, а с 2018 года - памятные банкноты в национальной валюте апсарах.