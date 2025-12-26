Поезда "Диоскурия" в Абхазию в понедельник отменены из-за непогоды

Обильные снегопады в Абхазии сказались на движении электропоездов "Диоскурия". Сегодня несколько рейсов отменено, туристов перевозят автомобильным транспортом. Также в Гагре встал поезд "Москва-Сухум".

Непогода в Абхазии остановила движение электропоездов "Диоскурия", которые связывают Сириус и Сухум, сообщили сегодня в "Абхазских железных дорогах".

Накануне состав из-за снегопада и перебоев с напряжением в контактной сети не смог продолжать движение и несколько часов оставался в снежном плену.

"Электропоезд "Диоскурия" прибыл в Сухум после более чем трехчасовой задержки в районе Гудауты. <…> В связи с этим были отменены утренний и дневной рейсы электропоезда"

– АЖД

При этом туристы все равно смогут добраться до Абхазии – вместо поездов их доставят до места автотранспортом, который предоставляет АЖД.

Также днем 29 декабря на станции в Гагре остановился поезд "Москва - Сухум", из-за снегопада упало дерево и повредило контактную сеть. Пассажиров поезда также будут развозить автотранспортом.