В Баку прошел большой концерт ко Дню солидарности азербайджанцев мира

Концерт, наполненный духом классической музыки и праздничным настроением, прошел в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева – вечер подарил слушателям яркие незабываемые впечатления, сообщает Trend Life.

Открыла праздничный вечер сюита из балета "Щелкунчик" Петра Чайковского - символ новогоднего настроения и зимней сказки. Затем Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова исполнил Третий концерт для фортепиано с оркестром d-moll (op. 30) Сергея Рахманинова - одно из самых сложных и эмоционально насыщенных произведений, который с большим мастерством исполнил талантливый пианист Джамиль Садизаде.

Также в музыкальном вечере прозвучали произведения, ставшие музыкальным предвестником Нового 2026 года, а сам вечер стал праздником искусства, посвященным как классической музыке, так и национальному единству и новым надеждам, отметили организаторы.