Китай осудил признание Израилем Сомалиленда

Китай осудил решение Израиля признать Сомалиленд. Пекин напомнил, что границы Сомали признаны на международном уровне, а вопросы независимости территорий являются внутренним делом страны.

Пекин выступил против признания Тель-Авивом независимости Сомалиленда. Глава МИД КНР Линь Цзянь напомнил, что мировое сообщество считает Сомалиленд частью Сомали, вмешательство в дела страны неприемлемо. 

В КНР отметили, что ситуация вокруг Сомалиленда является внутренним делом страны, граждане государства должны самостоятельно решать вопросы подобного характера, руководствуясь законами. Также Пекин призвал Сомалиленд остановить центробежные процессы, направленные на отделение от Сомали. 

"Мы призываем власти Сомалиленда признать сложившуюся ситуацию и немедленно прекратить сепаратистскую деятельность и сговор с внешними силами"

– МИД КНР 

Напомним, что Израиль первым в мире признал Сомалиленд. Решение Тель-Авива от 26 декабря было немедленно осуждено Турцией и рядом других стран.

