Бесплатные автобусы запустят на горнолыжных курортах Сочи

Специальные ски-басы для обладателей действующих единых ски-пассов введут на сочинских горнолыжных курортах, сообщили власти города.

Для поездок между горнолыжными курортами Сочи будут введены бесплатные ски-басы, проинформировал мэр города Андрей Прошунин.

Уточняется, что они будут введены для тех, у кого имеются действующие единые ски-пассы.

"В Сочи более 173 км трасс – самая масштабная зона для катания по одному билету в России. Между нижними станциями канатных дорог трех курортов будет курсировать ски-бас – бесплатный автобус для обладателей действующих единых ски-пассов"

– Андрей Прошунин

В этом сезоне система заработает на всех трех сочинских горных курортах – Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Поляна.

Таким образом, отметил мэр, уровень сервиса на отечественных горнолыжных курортах значительно повысится. По словам Прошунина, сочинские курорты уже выходят на уровень ведущих европейских горнолыжных комплексов.