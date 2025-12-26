Стало известно точное время встречи Трампа и Нетаньяху

Нетаньяху и Трамп встретятся сегодня вечером во Флориде. По данным СМИ, планируется обсуждение новых военных планов Израиля по Газе, Ирану и Ливану.

Названа точная дата встречи президента США Дональда Трампа и израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Как проинформировала пресс-служба Белого дома, переговоры начнутся в час дня по местному времени (21:00 мск) сегодня, 29 декабря.

Отметим, что Нетаньяху уже прибыл во Флориду, где пройдут переговоры.

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл во Флориду. Он должен провести беседу с американским президентом"

– СМИ

По данным источников CNN, одной из основных целей визита израильского премьера является попытка убедить Трампа поддержать новую операцию ЦАХАЛ против ХАМАС. Также стороны могут обсудить ситуацию вокруг Ливана и Ирана. Тель-Авив планирует прозондировать настроения Белого дома относительно военных решений по этим направлениям израильской внешней политики.