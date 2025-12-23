В 2026 году россияне будут отдыхать 118 дней

В следующем году в России будет 118 выходных и праздничных дней. Шестидневок не будет, а новогодние каникулы также будут продолжительными.

Россиян в предстоящем году ждут 118 выходных дней и праздников, поделилась член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, передает ТАСС.

Рабочих дней в наступающем году будет 247, выходных и праздничных – 118. Шестидневных рабочих недель в 2026 году, согласно производственному календарю, не будет.

"Ну а длинные новогодние каникулы, похоже, становятся хорошей традицией: Новый год - 2027 подарит нам 11-дневные каникулы, лишь чуть меньше, чем предстоит в наступающем 2026 году"

– Светлана Бессараб

В этом году каникулы по случаю наступления Нового года стартуют 31 декабря и завершатся 11 января – рабочие будни начнутся с понедельника, 12 января. Эти новогодние каникулы станут самыми длинными за последние годы.