Как отпраздновать Новый год как в СССР?

Новогодний ужин символизировал изобилие и единство, а его подготовка начиналась задолго до 31 декабря — с очередей в магазинах за дефицитными товарами вроде мандаринов или красной икры. В это время сформировался классический "советский" новогодний стол, который мы знаем по фильмам вроде "Иронии судьбы" или "Карнавальной ночи".
Блюда на новогоднем столе
Новогодний стол советской поры отличался разнообразием, но при этом опирался на доступные ингредиенты: консервы, соленья, колбасу и домашние заготовки. Обилие салатов и закусок позволяло растянуть праздник на несколько дней, а горячие блюда готовили из мяса или птицы. Вот типичный набор блюд той эпохи.
Закуски и салаты
Салат "Оливье". Это был король стола — классика, появившаяся еще в дореволюционной России, но адаптированная под советские реалии. В состав входили вареная колбаса (часто "докторская"), консервированный зеленый горошек, отварной картофель, морковь, соленые огурцы, яйца и майонез. Оливье стал популярен в конце 1950-х — начале 1960-х и готовился в огромных количествах, чтобы хватило на все праздники.
- Бутерброды со шпротами или икрой. Простые, но любимые закуски. Шпроты в масле укладывали на хлеб с маслом, а красную или черную икру намазывали на бутерброды или фаршировали в яйца. Икра была дефицитом, но на Новый год ее старались достать.
- Заливная рыба или холодец. Холодец из свиных или говяжьих ног варили целый день, а потом охлаждали на балконе. Заливная рыба была более изысканной альтернативой.
- Нарезки. Копченая колбаса, балык, соленая красная рыба (семга или форель), соленья (огурцы, помидоры, капуста) и грибная икра.
- Салат "Мимоза". Еще один слоеный шедевр, распространенный с начала 1970-х. В него входили консервированная рыба (часто сайра или горбуша), яйца, сыр, лук, морковь и майонез, украшенный тертым желтком для "мимозового" эффекта.
- Селедка под шубой. Этот слоеный салат готовили из селедки, лука, картофеля, моркови, свеклы и майонеза. Он был недорогим, но эффектным благодаря ярким слоям.
Горячие блюда
- Запеченная курица или гусь. Курицу часто фаршировали или запекали целиком, иногда в "венгерском" стиле (с паприкой или овощами). Гусь с капустой был более редким, но желанным блюдом. В 1970-е появились "американские ножки" (куриные окорочка), но они стали популярны позже.
- Вареная картошка: Простой, но обязательный гарнир, часто с маслом или укропом.
Десерты и фрукты
- Домашние торты. "Наполеон" из слоеного теста с заварным кремом, "Медовик" или "Муравейник". Хозяйки пекли их сами, используя сгущенку для начинки.
- Пироги и печенье. Яблочные шарлотки, орешки с вареной сгущенкой или вафли.
- Фрукты. Мандарины — символ Нового года, их аромат ассоциировался с праздником. Также подавали яблоки или апельсины.
Напитки
- Шампанское "Советское". Обязательно открывали под бой курантов. Полусладкое было самым популярным.
- Водка, коньяк или портвейн. Для взрослых тостов. Детям — компоты из сухофруктов или лимонад "Буратино".
Декор и сервировка стола
Декор новогоднего стола в СССР был скромным, но уютным, с акцентом на праздничную атмосферу. Главным элементом была елка, которую ставили в комнате, а стол накрывали рядом, чтобы все было в одном пространстве.
- Скатерть и посуда. Стол застилали белой или цветной праздничной скатертью, часто с новогодними мотивами. Использовали лучший сервиз — фарфоровый или хрустальный, доставшийся по наследству. Бокалы для шампанского и рюмки для водки расставляли аккуратно.
- Украшения. Мишура, гирлянды и снежинки из бумаги развешивали на елке и вокруг стола. Елку украшали стеклянными игрушками (шариками, шишками, фигурками животных), ватой для имитации снега и электрическими гирляндами. Искусственные елки были "лысоватыми", поэтому их обильно декорировали. На столе могли стоять свечи, фигурки Деда Мороза и Снегурочки или вазы с мандаринами.
- Общая атмосфера. Стол сервировали плотно, чтобы все блюда помещались: салаты в центре, нарезки по краям. Фон создавали телевизор с "Голубым огоньком" и радио с речью генсека. В ресторанах столы были более изысканными, с цветами и официантами, но дома все делали своими руками.
Новогодний стол в СССР отражал эпоху: несмотря на дефицит, он был полон тепла и традиций. Многие блюда, как оливье или «шуба», пережили время и остаются на наших столах. Если вы хотите ностальгии, попробуйте воспроизвести такой ужин — и почувствуйте дух советского Нового года.