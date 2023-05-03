Как отпраздновать Новый год как в СССР?

Новый год в Советском Союзе годов был одним из самых любимых и долгожданных праздников. В эпоху, когда дефицит товаров был обычным явлением, семьи старались сделать праздничный стол как можно более обильным и красивым, используя доступные продукты и проявляя изобретательность. Расскажем, какие блюда были на столе и как его украшали.

Новогодний ужин символизировал изобилие и единство, а его подготовка начиналась задолго до 31 декабря — с очередей в магазинах за дефицитными товарами вроде мандаринов или красной икры. В это время сформировался классический "советский" новогодний стол, который мы знаем по фильмам вроде "Иронии судьбы" или "Карнавальной ночи".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Блюда на новогоднем столе

Новогодний стол советской поры отличался разнообразием, но при этом опирался на доступные ингредиенты: консервы, соленья, колбасу и домашние заготовки. Обилие салатов и закусок позволяло растянуть праздник на несколько дней, а горячие блюда готовили из мяса или птицы. Вот типичный набор блюд той эпохи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Закуски и салаты

Салат "Оливье". Это был король стола — классика, появившаяся еще в дореволюционной России, но адаптированная под советские реалии. В состав входили вареная колбаса (часто "докторская"), консервированный зеленый горошек, отварной картофель, морковь, соленые огурцы, яйца и майонез. Оливье стал популярен в конце 1950-х — начале 1960-х и готовился в огромных количествах, чтобы хватило на все праздники.

Бутерброды со шпротами или икрой. Простые, но любимые закуски. Шпроты в масле укладывали на хлеб с маслом, а красную или черную икру намазывали на бутерброды или фаршировали в яйца. Икра была дефицитом, но на Новый год ее старались достать.

Заливная рыба или холодец. Холодец из свиных или говяжьих ног варили целый день, а потом охлаждали на балконе. Заливная рыба была более изысканной альтернативой.

Нарезки. Копченая колбаса, балык, соленая красная рыба (семга или форель), соленья (огурцы, помидоры, капуста) и грибная икра.

Салат "Мимоза" . Еще один слоеный шедевр, распространенный с начала 1970-х. В него входили консервированная рыба (часто сайра или горбуша), яйца, сыр, лук, морковь и майонез, украшенный тертым желтком для "мимозового" эффекта.

Селедка под шубой. Этот слоеный салат готовили из селедки, лука, картофеля, моркови, свеклы и майонеза. Он был недорогим, но эффектным благодаря ярким слоям.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Горячие блюда

Запеченная курица или гусь . Курицу часто фаршировали или запекали целиком, иногда в "венгерском" стиле (с паприкой или овощами). Гусь с капустой был более редким, но желанным блюдом. В 1970-е появились "американские ножки" (куриные окорочка), но они стали популярны позже.

Вареная картошка: Простой, но обязательный гарнир, часто с маслом или укропом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Десерты и фрукты

Домашние торты. "Наполеон" из слоеного теста с заварным кремом, "Медовик" или "Муравейник". Хозяйки пекли их сами, используя сгущенку для начинки.

Пироги и печенье. Яблочные шарлотки, орешки с вареной сгущенкой или вафли.

Фрукты. Мандарины — символ Нового года, их аромат ассоциировался с праздником. Также подавали яблоки или апельсины.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Напитки

Шампанское "Советское". Обязательно открывали под бой курантов. Полусладкое было самым популярным.

Водка, коньяк или портвейн. Для взрослых тостов. Детям — компоты из сухофруктов или лимонад "Буратино".

Декор и сервировка стола

Декор новогоднего стола в СССР был скромным, но уютным, с акцентом на праздничную атмосферу. Главным элементом была елка, которую ставили в комнате, а стол накрывали рядом, чтобы все было в одном пространстве.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Скатерть и посуда. Стол застилали белой или цветной праздничной скатертью, часто с новогодними мотивами. Использовали лучший сервиз — фарфоровый или хрустальный, доставшийся по наследству. Бокалы для шампанского и рюмки для водки расставляли аккуратно.

Украшения. Мишура, гирлянды и снежинки из бумаги развешивали на елке и вокруг стола. Елку украшали стеклянными игрушками (шариками, шишками, фигурками животных), ватой для имитации снега и электрическими гирляндами. Искусственные елки были "лысоватыми", поэтому их обильно декорировали. На столе могли стоять свечи, фигурки Деда Мороза и Снегурочки или вазы с мандаринами.

Общая атмосфера. Стол сервировали плотно, чтобы все блюда помещались: салаты в центре, нарезки по краям. Фон создавали телевизор с "Голубым огоньком" и радио с речью генсека. В ресторанах столы были более изысканными, с цветами и официантами, но дома все делали своими руками.

Новогодний стол в СССР отражал эпоху: несмотря на дефицит, он был полон тепла и традиций. Многие блюда, как оливье или «шуба», пережили время и остаются на наших столах. Если вы хотите ностальгии, попробуйте воспроизвести такой ужин — и почувствуйте дух советского Нового года.