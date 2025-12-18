Серьезная авария оставила без воды кубанский Новороссийск

Сегодня вечером в городе Новороссийск в Краснодарском крае случилась серьезная авария на магистральном водоводе, которая оставила без холодного водоснабжения практически всех его жителей. Ее последствия устраняют коммунальщики.

Магистральный водовод, снабжающий водой кубанский Новороссийск, сегодня вечером дал течь, которая фактически оставила без холодной воды весь город, сообщил заместитель главы города Рафаэль Бегляров.

Аварии произошла на водопроводе на улице Пограничной – серьезно поврежден магистральный трубопровод, сообщил заммэра, передает "АиФ-Юг".

Сейчас на месте аварии работают сотрудники водоснабжающих организаций города - как только они отключат воду, на объекте начнутся земляные работы для доступа к трубе. Поврежденный участок трубопровода планируется заменить в максимально сжатые сроки.

Работы будут продолжаться до полного устранения причины аварии, заверили городские власти, пообещав по возможности не прекращать подачу воды в дома горожан хотя бы самотеком.