ЕС может возобновить переговоры с Баку – СМИ

В Брюсселе заявили о готовности возобновить переговоры с Азербайджаном по вопросу соглашения о стратегическом партнерстве, пишут азербайджанские СМИ.

Евросоюз рассматривает возможность возобновления переговорного процесса с Баку по новому соглашению о стратегическом партнерстве, пишет Report со ссылкой на Службу внешней политики Еврокомиссии.

Переговоры могут возобновиться после согласования и принятия приоритетов соглашения, уточняется в источнике.

В Брюсселе полагают, что данный документ будет способствовать укреплению партнерства ЕС с Баку.

В ЕС отметили, что всячески поддерживают мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, договоренности, ранее достигнутые в Вашингтоне, а также намерение сторон отказаться от новых судебных исков.

Кроме того, европейская сторона заявила о своей готовности участвовать в реализации проектов Срединного коридора и TRIPP, но конкретного ответа по вопросам региональной связности пока не дала.

Вопрос сотрудничества ЕС с Арменией, в частности, почему документ о стратегическом партнерстве с Ереваном до сих пор не опубликован, также не был прокомментирован.