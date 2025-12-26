Вестник Кавказа

Семь полицейских получили ранения в ходе операции против террористов в Турции

Полиция в Турции
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Турецкие силовики пострадали в рамках антитеррористической операции. Она была проведена на северо-западе республики.

Сотрудники управления полиции Турции провели операцию против террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) на северо-западе республики. Об этом пишут местные средства массовой информации. 

В одном и домов на дороге, ведущей к деревне Эмалык, между силовиками и подозреваемыми произошла перестрелка, в ходе которой ранения получили семь правоохранителей.

Посл этого к проведению операции подключились подразделения полиции специального назначения, приехавшие из Бурсы.

Согласно последним данным, пострадавших отвезли в больницу. В настоящее время жизни полицейских ничего не угрожает, врачи оценивают их состояние  как стабильное.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
440 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.