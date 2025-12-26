Семь полицейских получили ранения в ходе операции против террористов в Турции

Турецкие силовики пострадали в рамках антитеррористической операции. Она была проведена на северо-западе республики.

Сотрудники управления полиции Турции провели операцию против террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) на северо-западе республики. Об этом пишут местные средства массовой информации.

В одном и домов на дороге, ведущей к деревне Эмалык, между силовиками и подозреваемыми произошла перестрелка, в ходе которой ранения получили семь правоохранителей.

Посл этого к проведению операции подключились подразделения полиции специального назначения, приехавшие из Бурсы.

Согласно последним данным, пострадавших отвезли в больницу. В настоящее время жизни полицейских ничего не угрожает, врачи оценивают их состояние как стабильное.