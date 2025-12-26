Экс-генпрокурора Грузии обвинили в заказном убийстве

Обвинение в заказном убийстве предъявлено экс-главе Генеральной прокуратуры Грузии Парцхаладзе. Его объявит в международный розыск.

Экс-генпрокурор Грузии Отар Парцхаладзе стал фигурантом уголовного дела об убийстве предпринимателя Левана Джангвеладзе. Парцхаладзе объявят в международный розыск, сообщил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.

Как отметил Дарахвелидзе, следствию удалось прояснить все обстоятельства дела и установить личности участников преступления.

"Установлено, кто руководил организованной группой, совершившей убийство Левана Джангвеладзе по заказу и в своих собственных интересах, поэтому мы можем объявить дело раскрытым. На основании полученных доказательств Генеральная прокуратура издала постановление о привлечении Отара Романова-Парцхаладзе к ответственности"

– Александр Дарахвелидзе

Согласно материалам следствия, Парцхаладзе является организатором убийства. Экс-глава надзорного ведомства Грузии поручил криминальную операцию Давиду и Георгию Микадзе, которые привлекли к преступлению друга Георгия Джохадзе. Исполнителем убийства стал Гела Удзилаури, который впоследствии признал свою вину.

Парцхаладзе, который имеет российское гражданство, грозит пожизненный срок.

Отметим, что Джангвеладзе был убит в Тбилиси 14 марта этого года. Ранения также получил его водитель. Киллер использовал огнестрельное оружие.