Горные курорты Грузии россияне бронируют на год вперед
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские туристы полюбили горнолыжные курорты Грузии, отдых там они бронируют заранее, иногда даже за год до поездки.

Спрос на отдых на горнолыжных курортах Грузии высокий в зимнее время, туристам приходится бронировать отдых заблаговременно, поделилась гид Екатерина Таралашвили.

"Зимой особенно популярны Гудаури, Бакуриани и Сванети. В Гудаури в высокий сезон отели переполнены, многие бронируют размещение аж на следующий год заранее"

– Таралашвили

Она уточнила, что грузинские горные курорта востребованы среди россиян и летом. Многие стараются совмещать отдых на море с поездками в горы Аджарии, передает РИА Новости.

