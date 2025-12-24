Горные курорты Грузии россияне бронируют на год вперед

Российские туристы полюбили горнолыжные курорты Грузии, отдых там они бронируют заранее, иногда даже за год до поездки.

Спрос на отдых на горнолыжных курортах Грузии высокий в зимнее время, туристам приходится бронировать отдых заблаговременно, поделилась гид Екатерина Таралашвили.

"Зимой особенно популярны Гудаури, Бакуриани и Сванети. В Гудаури в высокий сезон отели переполнены, многие бронируют размещение аж на следующий год заранее"

– Таралашвили

Она уточнила, что грузинские горные курорта востребованы среди россиян и летом. Многие стараются совмещать отдых на море с поездками в горы Аджарии, передает РИА Новости.