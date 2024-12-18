Горнолыжный курорт Гудаури 2026: цены, трассы, сезон, транспорт

Гудаури - самый популярный зимний курорт Грузии благодаря удобной инфраструктуре и расположению вблизи столицы. Расскажем, где находится Гудаури, когда сезон в Гудаури, где есть трансляция с веб-камеры, какие в Гудаури трассы и цены, как добраться в Гудаури из Тбилиси и где лучше остановиться.

Где находится Гудаури?

Из шести горнолыжных курортов Грузии самой большой популярностью, как среди жителей страны, так и среди иностранных туристов, пользуется Гудаури. Во многом это объясняется местоположением: Гудаури находится всего в 120 км от Тбилиси, и до него можно добраться чуть более чем за 2 часа. Расположенный высоко на южных склонах Большого Кавказа курорт (1500-4200 метров над уровнем моря) предлагает лыжникам и сноубордистам протяженные трассы среди величественных горных пейзажей.

Что нужно знать о Гудаури?

Гудаури был целенаправленно построен как зимний курорт. Поэтому здесь нет старого города, музеев и рождественских ярмарок. Первый подъемник в Гудаури открылся в 1988 году, но развивать курорт начали только с 2000-х годов. На сегодняшний день инфраструктура Гудаури одна из лучших в Грузии: 80 км трасс и 17 кресельных подъемников, гондол и бугелей. Этот горнолыжный курорт принимал ряд мероприятий, включая этапы Кубка мира по сноуборд-кроссу и Чемпионат мира по сноуборду среди юниоров.

Есть Старый Гудаури (изначальная часть курорта), Новый Гудаури (основной центр современного курорта) и рекреационная зона (территория со сноу-парками, дополнительными подъемниками к более высоким трассам, ресторанами и барами). В Гудаури есть несколько банкоматов, но принимаются как карты, так и наличные деньги.

В Гудаури перебои с электричеством случаются реже, чем в Сванетии, но все таки возможны. В таком случае используются генераторы, чтобы безопасно спустить катающихся вниз.

В Гудаури есть несколько лыжных школ на выбор, индивидуальные и групповые уроки доступны на разных языках, в том числе и на русском. В ясные дни на склонах очень солнечно, поэтому кататься стоит в горнолыжных очках, а также взять крем от загара, чтобы избежать его неровного распределения на лице.

С декабря по февраль подъемники Гудаури начинают работу в 10 утра и закрываются в 17:00. Если ночью был сильный снегопад, время открытия может сдвинется. Весной подъемники открываются в 9 утра, но закрываются в 16:00. В некоторые выходные дни подъемники работают дольше для ночного катания. Кассы работают по тому же графику, но иногда открываются с опозданием.

Когда сезон в Гудаури?

В Гудаури четко определен туристический сезон: сюда лучше приезжать с конца декабря до середины апреля. Зимний сезон в 2025 году здесь откроется 27 декабря и продлится до 21 марта 2026 года. Однако некоторые подъемники работают и летом, обычно с первой недели июля до середины сентября.

Во время периода новогодних праздников курорт более загружен туристами, во вторую половину января и в феврале здесь гораздо спокойнее. В последние две недели марта и в целом на время весенних каникул сюда также приезжает много туристов. Цены на жилье в Гудаури снижаются уже с февраля.

Многие отели и кафе Гудаури закрываются в конце зимнего сезона. Вне зимы здесь нет смысла задерживаться надолго, самые интересные активности в теплое время года здесь - посетить смотровую площадку и прокатиться на канатной дороге до Коби, но это не займет много времени.

Гудаури - где есть трансляция с веб-камеры?

Как правило, лучшие условия для катания приходятся на период с середины января до начала марта. Есть несколько веб-камер, с помощью которых можно проверить ситуацию со снегом на курорте и получить информацию о работе подъемников на официальном сайте.

Какие в Гудаури трассы?

Из 29 трасс Гудаури более половины относятся к среднему уровню сложности. Различать их можно по цветам: трассы для начинающих обозначены зеленым цветом, среднего уровня - синим, продвинутого - красным, экспертного - черным. В Рекреационной зоне есть сноу-парк и два пологих склона, подходящих для детей ("Бомбора" и "Бэби").

В Гудаури только две трассы повышенной сложности и четыре трассы для продвинутых лыжников. Все они расположены вокруг гор Садзеле и Кудеби - самых высоких частей курорта на высоте 3276 и 3006 метров над уровнем моря соответственно. При этом склоны горы Садзеле для катания открывают очень редко.

Продвинутым лыжникам может понравиться фрирайд или ски-тур. Также здесь доступны кэтскиинг и хели-ски. По выходным подъемник "Пирвели" работает допоздна для ночного катания.

Какие цены в Гудаури в 2025-2026?

Цена дневного ски-пасса составляет 70 лари (около 2 тысяч рублей), плюс возвращаемый депозит в 5 лари за многоразовую пластиковую карту;

Абонемент на 2 дня стоит 140 лари, на 3 дня - 200 лари, на 4 дня - 260 лари, на 5 дней - 300 лари, на 6 дней - 340 лари, на неделю - 370 лари, на 10 дней - 460 лари;

Одна поездка на кресельном подъемнике стоит 20 лари, 3 поездки - 55 лари;

Самый дорогой вариант - это безлимитный ски-пасс, действительный на всех горнолыжных курортах Грузии (650 лари для взрослого, 300 лари для студентов, с 13 до 18 лет - стоимость 375 лари);

Все ски-пассы для детей с 6 до 12 лет стоят в 2 раза дешевле, а дети до шести лет катаются бесплатно;

Подъем по канатке Коби-Гудаури входит в ски-пасс, либо можно купить отдельный билет только на гондолу за 45 лари (детский билет стоит 35 лари).

В Гудаури есть десятки пунктов проката горнолыжного снаряжения. За день использования лыж, палок и ботинок нужно заплатить около 50 лари, за сноуборд и ботинки - примерно 70 лари, еще 10 лари за шлем. Но в кафе и супермаркетах цены довольно высокие, выше чем в других городах Грузии. В Старом Гудаури цены пониже.

Как добраться в Гудаури из Тбилиси?

Дорога из Тбилиси до Гудаури занимает 2-3 часа в зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах. Проехать сюда можно только по Военно-Грузинской дороге, но между курортом и столицей не ходят автобусы, удобнее всего добираться на арендованном автомобиле или индивидуальном трансфере. А вот из аэропорта Кутаиси в зимние месяцы на курорт туристы могут уехать на прямом автобусе. На общественном транспорте из Тбилиси в Гудаури можно доехать только на маршрутке, но крупногабаритные вещи вроде лыж в маршрутке везти неудобно.

Где лучше остановиться в Гудаури?

Из-за хаотичного характера застройки отели в основном находятся вдоль Военно-Грузинской дороги, а мест для парковки мало. Поэтому лучше останавливаться в отелях, расположенных недалеко от станции подъемника. Все подъемники в Гудаури либо соединены между собой, либо находятся близко друг к другу. Хотя структура курорта довольно проста, указателей не так много. Причем на Google-картах расположение не всех подъемников отмечено правильно.

Лучше останавливаться либо в Новом Гудаури, либо в Старом Гудаури рядом с подъемником "Пирвели" или около трассы рядом с нижней станцией подъемника "Шино".

Практически во всех отелях и кафе Гудаури есть бесплатный Wi-Fi. В некоторых местах связь может быть более нестабильной, лучше ориентироваться на отзывы.