Как добраться из Тбилиси до Гудаури - лучшего горнолыжного курорта Грузии

Самый развитый горнолыжный курорт Грузии - Гудаури - популярное зимнее туристическое направление. Он расположен в нескольких часах дороги от Тбилиси. Расскажем, как добраться до Гудаури из Тбилиси, включая самый быстрый, безопасный и недорогой варианты.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо катания на лыжах, сноуборде и походах на снегоступах, Гудаури предлагает гостям живописные смотровые площадки с видом на горы Большого Кавказа и перевал Джвари, сауны и уютные рестораны. Дорога в Гудаури из Тбилиси проходит по Военно-Грузинской дороге, которая сама по себе выступает достопримечательностью: по пути есть множество мест, где можно полюбоваться панорамными видами и достопримечательностями. При этом в Гудаури приезжают не только в зимние месяцы, это круглогодичное место отдыха

Сколько ехать от Тбилиси до Гудаури?

Гудаури расположен в регионе Мцхета-Мтианети, в 120 километрах к северу от Тбилиси. Дорога до Гудаури занимает в среднем 2,5-3 часа, в зависимости от типа транспортного средства, времени года и условий дорожного движения.

Как добраться в Гудаури?

В настоящее время доступны 3 возможности добраться в Гудаури из Тбилиси: на индивидуальном или групповом трансфере, на маршрутке или на собственном или арендованном автомобиле.

Самый быстрый способ добраться до Гудаури - индивидуальный трансфер, дорога займет чуть более 2 часов, стоимость будет составлять около 160 лари.

добраться до Гудаури - индивидуальный трансфер, дорога займет чуть более 2 часов, стоимость будет составлять около 160 лари. Самый дешевый способ добраться до Гудаури - маршрутка, цена проезда 10-15 лари, время в дороге около 2,5 часов

Вариант 1: Трансфер из Тбилиси в Гудаури

Трансфер, безусловно, остается самым эффективным, комфортным и безопасным способом путешествия в Гудаури из Тбилиси, аэропорта или из любого другого места в Грузии. Поскольку в проверенных компанияхвсе водители проверяются и проходят обучение, чтобы обеспечить безопасное вождение, а автомобили в хорошем состоянии. В них достаточно места для багажа (такие громоздкие предметы, как лыжи и сноуборды, можно разместить по предварительному запросу), по запросу предоставляются детские кресла. Можно забронировать машину только до Гудаури, а можно включить по маршрут несколько остановок для осмотра достопримечательностей. Однако зимой есть возможность сэкономить на трансфере: с ноября по апрель у компании Budget Georgia есть опция группового трансфера в Гудаури по средам: из Тбилиси машина отправляется в 9 утра, прибывает в Гудаури в 13:00. Цена 80 лари с человека.

Вариант 2: Маршрутка из Тбилиси до Гудаури

Маршрутки это самый дешевый вид транспорта в Грузии, но они менее безопасны, не так удобны, а места для багажа в них мало.

Маршрутки в Гудаури отправляются с тбилисской автостанции Дидубе, которая находится рядом с метро. Они хотят не так часто, но до Гудаури можно доехать и на маршрутках, которые идут в Степанцминду и ходят часто, поскольку это очень популярный маршрут. Гудаури расположен на трассе, примерно в 33 км от Степанцминды, нужно предупредить водителя, чтобы высадили в Гудаури. С 8:00 до 13:00 отправление каждый час, далее в 14:30 и 15:30, а с 17:00 до 19:00 снова каждый час. Но если маршрутка заполняется очень быстро, водитель уезжает раньше, поэтому стоит быть на остановке за полчаса, чтобы занять место. А зимой поздние маршрутки могут отменяться из-за низкого спроса. Стоимость проезда до Гудаури на машрутке - 10-15 лари с человека, время в пути около 2,5 часов.

Если вернуться в Тбилиси хочется также на маршрутке, то несколько маршруток в день отправляются из Гудаури с шоссе возле заправочной станции Wissol и супермаркета Smart, на другой стороне кафе Sadzeli. Актуальное расписание стоит узнать на месте заранее. А вот маршрутки, следующие из Степанцминды, к моменту прибытия в Гудаури обычно уже заполнены, поэтому занять место получится не всегда.

С Дидубе также отправляются общие такси, это немного дороже, чем маршрутка, но более комфортно и есть возможность пристегнуться ремнями безопасности. Цена начинается от 20-25 лари на человека, но места будет немного больше и время в пути будет меньше. Машина отправляется, когда весь салон заполнен пассажирами.

Вариант 3: Аренда автомобиля

Взять автомобиль можно через один из сервисов аренды машин в Грузии (самые известные - Local Rent, Rentalcars и LocalCarHires). Но дорога в Гудаури местами непростая, есть крутые повороты и туннели. Из-за соседства с российской границей здесь всегда много грузовых автомобилей. Поэтому самостоятельно стоит ехать в Гудаури только уверенным водителям, знакомым с горными дорогами. Но есть и хорошая новость, в настоящее время строится новая объездная дорога и ряд туннелей, которые должны решить некоторые проблемы, связанные с интенсивным движением транспорта и закрытием дорог зимой. Дорогу планируют открыть в 2024 году, сократив время в пути до Гудаури из Тбилиси до полутора часов.

Открыта ли дорога в Гудаури зимой?

Да, дорога до Гудаури открыта круглый год, но проблема в том, что иногда Военно-Грузинская дорога закрывается в случае сильного снегопада или риска схода лавин. Однако участок до Гудаури закрывается реже, чем до Степанцминды, поэтому до горнолыжного курорта шансов доехать больше. Зимой дорогу регулярно чистят, но на некоторых участках может быть очень скользко, например, между Жинвальским водохранилищем и крепостью Ананури. Обязательно ехать на "зимней резине", и быть осторожным на этом участке. Поздней весной и летом, когда бывают сильные дожди, существует риск оползней, поэтому в эти месяцы дорога тоже может закрываться и важно следить за обновлениями.

Как добраться в Гудаури из аэропорта Тбилиси?

Лучший способ добраться до Гудаури прямо из аэропорта - это заранее заказать трансфер. Аэропорт от курорта отделяют 135 км, так что дорога займет примерно 2,5 часа. На маршрутке придется ехать с пересадкой в Тбилиси, поэтому это займет очень много времени: около часа до центрального Самгори, потом до Дидубе на другую маршрутку.

Где остановиться по пути в Гудаури?

По пути в Гудаури есть достаточное мест, где можно остановиться, в том числе Арка Дружбы на Военно-Грузинской дороге, крепость Ананури, река Арагви и травертиновые скалы с минеральными источниками. А за Гудаури есть Степанцминда и Дарьяльское ущелье.

Стоит ли ехать в Гудаури просто погулять?

Хотя съездить в Гудаури из Тбилиси на один день зимой вполне возможно, в Грузии есть много других интересных мест. Поскольку Гудаури - это специально построенный горнолыжный курорт, если вы ни на чем не катаетесь, здесь особо нечем заняться. Всего в 40 минутах езды от Гудаури находится Степанцминда, это намного более удачный выбор для однодневной поездки. Виды там еще более красивые, к тому же там есть несколько достопримечательностей, в том числе знаменитый Троицкий храм.