Новый год и Рождество в Тбилиси 2024: когда отмечают, куда пойти, чем заняться?

Тех, кто приезжает в Грузию в декабре-январе, ждут национальные праздничные угощения и ярмарки. Расскажем, как провести канун Нового года и Рождества в Тбилиси, где смотреть фейерверки и рождественские ярмарки, где купить новогоднюю ель, а также какие есть грузинские праздничные традиции.

Период рождественских и новогодних праздников в Грузии - время, когда глубокие христианские корни и семейные традиции, присущие грузинам, сочетаются с застольями и праздничными гуляньями. В декабре-январе Грузия отмечает череду религиозных и национальных праздников. А в Тбилиси праздничное настроение царит уже с середины декабря, когда в центре города зажигаются огни главной новогодней елки и открывается традиционная Рождественская деревня.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Когда отмечают Рождество в Грузии?

Большая часть населения Грузии исповедует православие, и Рождество Христово здесь отмечают по юлианскому календарю - 7 января.

Но праздничный сезон в Грузии начинается в уже в середине декабря, когда в Тбилиси зажигают рождественские огни на главной елке страны. В 2023 году это произошло ровно 15 декабря.

А в субботу, 16 декабря, в центре города открылась Рождественская деревня, которая будет принимать посетителей до 7 января. Локация находится на площади Орбелиани, в парке Деда Эна. Кроме дома Деда Мороза (Товлис Бабуа по-грузински) там есть фотозоны, каток, ярмарки, мастер-классы, концерты и представления. Открыта деревня каждый день с 10 утра и допоздна. Рождественская ярмарка в этом году также пройдет в тбилисском арт-центре Fabrika 22 и 24 декабря.

Еще одна важная праздничная дата в календаре Грузии - это привычное 31 декабря. Гала-концерт на площади Республики традиционно планируется на вечер 31 декабря.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ночь перед Рождеством в Грузии зажигают свечи и ставят их рядом с окнами, чтобы свет был виден с улицы. Эта традиция - дань уважения Иосифу и Марии - представляет путеводный свет, который поможет им в поисках убежища. В Рождество в городах Грузии, включая Тбилиси, всегда проходит торжественное шествие "Алило". В Тбилиси в шествии принимают участие тысячи человек, многие из которых одеты в грузинскую национальную одежду.

1 января 2024: первый день Нового года. В этот день существует традиция, связанная с "мквеле" - первым гостем в наступившем году;

2 января 2024: День судьбы - "Бедоба";

7 января 2024: Рождество Христово ("Шоба");

14 января 2024: Старый Новый год;

19 января 2024: Крещение.

В Грузии 1, 2, 7 и 19 января - государственные праздники, поэтому банки, государственные учреждения и некоторые предприятия малого бизнеса будут закрыты. Но общественный транспорт ходит в обычном режиме, а большинство ресторанов, кафе и баров работают, как и магазины с аптеками.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Где встретить Новый год в Грузии?

Хотя Новый год в Грузии считается семейным праздником, в отелях и заведениях Тбилиси 31 декабря проводятся ужины с живой музыкой и выступлениями диджеев. Встретить Новый год можно и в клубах, проводятся новогодние вечеринки, но это в основном рассчитано на туристов и мигрантов.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Шумно отмечают новый год не только в столице: 31 декабря в Батуми также пройдут представления, с 25 декабря по 7 января на площади Европы пройдет рождественская ярмарка, также пройдут торжества меньше масштаба в Кутаиси и других городах. Рождественские и новогодние мероприятия пройдут и на главных горнолыжных курортах Грузии в Бакуриани и Гудаури.

Где смотреть фейерверки в Тбилиси?

Поскольку Тбилиси окружен холмами, проблем с поиском места, чтобы посмотреть салюты и праздничные фейерверки, обычно не возникает. Подойдут как Мтацминда, крепость Нарикала и лестница к Таборскому монастырю, так и подъем Бетлеми в старом городе. 1 января работа общественного транспорта обычно продлевается до 3 часов ночи, а пользоваться им можно бесплатно, что значительно облегчает передвижение по городу. Люди продолжают запускать фейерверки в праздники почти каждую ночь.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как зовут Деда Мороза в Грузии?

Грузинского Деда Мороза зовут Товлис Бабуа ("снежный дедушка"). Его родина находится в селе Ушгули в горах Сванетии, а носит он традиционную сванскую фетровую шапку и бурку. Подарки Товлис Бабуа носит в мешке "хурджини". Считается, что Товлис Бабуа навещает детей в канун Нового года. А семьи традиционно обмениваются подарками вечером 31 декабря или 1 января. В праздники у грузин также есть традиция дарить друг другу при встрече конфеты или другие сладости.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где купить елку в Тбилиси?

Интересный факт, что до 90% рождественских елей, продаваемых в Европе, выращивается из семян пихты Нордмана, которые собирают в грузинском регионе Рача. Однако купить рождественскую/новогоднюю ель в Грузии может оказаться непростой задачей. Поскольку здесь запрещено срубать ели, местные жители стараются пересаживать деревья после праздников, поэтому ели обычно продаются с корнями и почвой. Они довольно тяжелые и их сложно транспортировать.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

У Дворца спорта можно купить ель в горшке или без горшка с корнями, обернутыми полиэтиленом, чтобы позже пересадить в свой горшок. Но иногда можно найти ели возле Вокзальной площади. Цены начинаются примерно от 130 лари за елку высотой 1,5 метра. Крупные ели в горшках стоят дороже, от 250 лари, можно заказать с доставкой (около 50 лари). Деревья в горшках подешевле можно найти в магазинах товаров для дома Gorgia и Domino East Point. Но большей популярностью у местных жителей пользуются отдельные срезанные ветви елей по несколько лари за штуку.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме елей в Грузии есть такой новогодний символ как “Чичилаки”. Их делают из сухих обструганных веток орешника, и похожи они на палочки с белоснежными кудряшками. Их украшают лентами и ставят около сладостей. Древняя традиция пришла из Гурии, расположенной на западе страны. После праздников “чичилаки” сжигают и развеивают, этот ритуал символизирует избавление от проблем и несчастий, и выступает предвестником новых начинаний.