Где покататься на лыжах в Грузии: лучшие горнолыжные курорты для начинающих

В Грузии есть четыре горнолыжных региона: Гудаури, Бакуриани, Годердзи и курорты Сванетии. Каждый регион имеет свои особенности, а также плюсы и минусы. Расскажем о четырех самых популярных горнолыжных курортах Грузии, как до них добраться, а также сколько в Грузии длится горнолыжный сезон и какова стоимость ски-пассов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гудаури - самый известный горнолыжный курорт в Грузии, лучший как с точки зрения инфраструктуры, так и с точки зрения катания. В Гудаури есть все удобства для отдыха в горах. В Бакуриани более короткий лыжный сезон из-за того, что он расположен ниже, но здесь обычно теплее и комфортнее. Он ориентирован скорее на семейный отдых и очень популярен у самих жителей Грузии. Годердзи - новый горнолыжный курорт, расположенный в западной части страны. Здесь больше снега, чем в других горнолыжных регионах, к тому же в него удобно ездить из Батуми. Однако курортная зона в Годердзи все еще развивается.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда в Грузии заканчивается горнолыжный сезон?

В Грузии на лыжах и сноубордах катаются обычно с середины декабря до апреля. Даты открытия склонов из года в год меняются в зависимости от погоды и снегопада. В этом году горнолыжный сезон в Грузии официально стартует 20 декабря. Некоторые курорты открываются раньше других, например, кататься в Годердзи обычно начинают за несколько недель до Гудаури и Бакуриани. В 2023 году сезон в Годердзи начался уже 9 декабря. Следующим открывается Гудаури - 15 декабря.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько стоит покататься на лыжах в Грузии?

Если сравнивать цену одного подъема на канатке, то дешевле всего в Годердзи (5 лари), далее следуют курорты Местии и Бакуриани (10 лари), а дороже всего в Гудаури (14 лари).

Дневной абонемент в Годерзи стоит 30 лари для взрослого и 15 лари для ребенка, в Местии - 50 и 25 лари, в Бакуриани - 55 и 28 лари, в Гудаури - 70 и 35 лари.

Сезонный абонемент, действующий сразу на четырех курортах, стоит 650 лари взрослый и 325 лари детский (6-12 лет). Дети до 6 лет пользуются подъемниками бесплатно.

Такой абонемент можно купить не на весь сезон, а на 7 или 10 дней, цена будет соответственно 370 лари и 460 лари (детский абонемент - 185 лари и 230 лари).

Сезонный абонемент для студентов стоит 300 лари, но доступен только для граждан Грузии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где купить или арендовать снаряжение в Тбилиси?

Для тех, у кого нет своего снаряжения и одежды для катания, например, тех, кто хочет для начала просто попробовать, на всех курортах есть возможность арендовать оборудование и одежду прямо на месте. Но дешевле будет арендовать снаряжение сразу на весь срок в Тбилиси или другом крупном городе.

Одно из неплохих мест для покупки профессионального снаряжения и комплектов горнолыжной одежды в Тбилиси - это магазин спорттоваров Xtreme. Также можно зайти в Магеллан и более мелкие спортивные магазины, более дешевые комплекты можно найти в секонд-хендах и дисконтах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что выбрать: Гудаури, Бакуриани, Хацвали или Годердзи

Гудаури: лучший выбор для катания на лыжах недалеко от Тбилиси

Гудаури, расположенный на южных склонах Большого Кавказского хребта на высоте 2200-3285 метров, является крупнейшим и наиболее развитым горнолыжным курортом в Грузии. Основанный в 1988 году Гудаури - это очень популярный курорт со всем необходимым, включая отели и рестораны. Сезон для катания здесь длится с середины декабря по апрель. На курорте есть 22 лыжные трассы общей протяженностью более 50 км, а также зоны для катания вне трасс, подходящие для опытных лыжников. Здесь имеется 15 подъемников разного типа, в том числе открытые кресельные и закрытые гондольные.

Плюсы: легко добраться из Тбилиси; большой выбор трасс для всех уровней; профессиональные лыжные школы;

Минусы: высокие цены, много людей, в этом месте нечего делать кроме катания.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Аренда снаряжения и лыжные школы в Гудаури

Лыжи и все снаряжение с одеждой можно арендовать в Гудаури, как при отелях, так и отдельных точках проката. Например в отеле Carpe Diem и прокате Aviator. Хорошая лыжная школа Гудаури для всех уровней - Vagabond Adventures, есть детские групповые занятия. Частные и групповые курсы по катанию на лыжах, сноуборде и скалолазанию есть в Alpine Project.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до Гудаури?

В Гудаури можно добраться по Военно-Грузинской дороге, курорт находится примерно в двух часах езды от Тбилиси (120 км). Зимой самостоятельно на автомобиле лучше добраться только в том случае, если вы уверенный водитель.Самый удобный способ добраться до Гудаури - это частный трансфер или такси. Маршрутки отправляются в Гудаури с тбилисской автостанции Дидубе. Поездка в одну сторону занимает около 2-2,5 часов, проезд стоит 10-15 лари.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бакуриани: лучший выбор для семейной поездки и новичков

Следующий по популярности курорт Грузии - Бакуриани, расположенный к юго-западу от Тбилиси в регионе Самцхе-Джавахети. Бакуриани в советское время использовался как тренировочный лагерь для лыжников-олимпийцев. Сейчас он обладает менее развитой инфраструктурой, чем Гудаури. Здесь есть лыжные трассы общей длиной 29 км, которые обслуживают восемь подъемников и один фуникулер. По вечерам с 17:00 до 20:00 доступно ночное катание на лыжах в районе Дидвели.

В Бакуриани есть также недавно отремонтированный кинотеатр, каток (прокат коньков стоит 5 лари за полчаса), тюбинг-парк и катание на санях. Для детей и новичков есть специальная зона. В Бакуриани есть несколько лыжных школ.

Близость Бакуриани к другим популярным местам, включая Боржоми, пещерному город Вардзия и национальному парку Боржоми-Харагаули, означает, что вы можете легко совместить зимние развлечения с осмотром достопримечательностей.

Плюсы: подходит для начинающих лыжников и семей, поблизости много интересных мест, есть хорошие бюджетные варианты размещения;

Минусы: обычно переполнен.

Как добраться до Бакуриани?

Маршрутки в Бакуриани отправляются со станции Дидубе примерно каждый час. Поездка в одну сторону занимает 2,5-3 часа, цена проезда около 15 лари. Цены на индивидуальный трансфер в Бакуриани начинаются от 210 лари из Тбилиси или 200 лари из Кутаиси.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хацвали: лучший культурный выбор и рай для фрирайда

Самый маленький горнолыжный курорт в Грузии расположен в северо-западной части Сванетии, в 8 км от села Местиа, посещение которого можно совместить с катанием на лыжах. В Хацвали есть пять лыжных трасс общей протяженностью 10 км, есть специальные участки как для новичков, так и для фрирайда. Курорт соединен с Местией подъемником. Неподалеку от Хацвали (в 15 км) есть горнолыжный курорт Тетнулди, который идеально подходит для фрирайдеров. В Местии уроки и прокат оборудования предлагает Svaneti Spirit. В Местии также стоит посетить этнографический музей и съездить в Ушгули.

Плюсы: потрясающие горные пейзажи, сванская культура и кухня, а также близость к Местии, где есть множество отелей и ресторанов;

Минусы: далеко от Тбилиси, меньше подходит для новичков.

Как добраться до Местии?

Самый быстрый и необычный способ добраться до Местии - это короткий перелет компанией Vanilla Sky. Рейсы в Местию продолжительностью час выполняются три раза в неделю, билет в один конец стоит около 100 лари. Дорога от Тбилиси до Местии на автомобиле занимает минимум 9 часов, для маршрутки это слишком длительный переезд. Лучше остановиться на ночевку в Кутаиси или Мартвили и ехать утром оттуда. Еще один удобный вариант поездки на общественном транспорте - это поезд из Тбилиси в Зугдиди, а затем 3 часа на маршрутке до Местии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Годердзи: лучший выбор, чтобы избежать толпы

Годердзи - это небольшой курорт, расположенный в горах Верхней Аджарии к востоку от Батуми. Пока что он новый и не очень развитый, но количество и качество снега здесь прекрасное. Благодаря своему расположению, в Годердзи самый длинный горнолыжный сезон по сравнению с другими грузинскими курортами, он длится примерно с начала декабря до конца апреля. Здесь четыре трассы протяженностью 8 км, их обслуживают четыре подъемника. В Годердзи нет лыжных школ, а возможности аренды ограничены. Поэтому лучше арендовать снаряжение заранее.

Плюсы: красивые пейзажи, меньше людей, самые доступные цены;

Минусы: до него труднее добраться, ограниченная инфраструктура, почти нет возможностей для апре-ски.

Как добраться до Годердзи?

Годердзи отделен четырьмя часами езды от Батуми, но для самостоятельной поездки потребуется внедорожник. А поскольку зимой прямые маршрутки не ходят, чтобы добраться на общественном транспорте, нужно сесть на автобус до села Даниспараули, а оттуда доехать до курорта на такси или сесть на автобус до Хуло (2,5 часа), где сесть на маршрутку до Годердзи (обычно отходит в 11:00 туда и 16:00 обратно) или доехать на такси.