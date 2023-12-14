Коби - Гудаури: что нужно знать о самой длинной канатной дороге Грузии

Грузия - страна величественных гор и многочисленных холмов, поэтому неудивительно, что здесь много канатных дорог. Расскажем, где находится канатная дорога Гудаури-Коби, как до нее добраться из Тбилиси, сколько стоит проезд, когда она работает и сколько длится поездка.

В советский период по всей Грузии было построено более 60 пассажирских канатных дорог, в том числе первая канатная дорога СССР в Чиатуре и канатка между Хуло и Таго в Аджарии. Но на севере Грузии можно посетить намного более современную канатную дорогу, во время поездки на которой открываются наиболее живописные виды.

© Фото: gudauri.com

Протяженность трех участков канатной дороги Коби-Гудаури - 7,5 км. Канатная дорога Коби-Гудаури имеет две основные функции: с помощью нее в сезон наверх поднимаются лыжники и сноубордисты, также она действует как резервная форма транспорта, когда проезд через Крестовый перевал закрыт для автомобилей. Этот участок Военно-Грузинской дороги зимой часто закрывается из-за сильных снегопадов или рисков схода лавины. Канатная дорога Коби-Гудаури располагает более чем сотней закрытых гондол, каждая из которых вмещает 10 человек.

Где находится канатная дорога Гудаури-Коби?

Канатная дорога Гудаури-Коби, ставшая самой протяженной в Грузии, была открыта в 2019 году. Гондольная канатная дорога соединяет горнолыжный курорт Гудаури с селом Коби, расположенном в Казбегском муниципалитете. Эта местность относится к краю Мцхета-Мтианети. Курорт, лежащий на южных склонах Большого Кавказского хребта, находится в 120 км к северу от Тбилиси. Гудаури находится у Военно-Грузинской дороги. Канатная дорога Гудаури-Коби проходит через Крестовый перевал, самая высокая точка которого превышает 2100 метров над уровнем моря, поднимаясь до верхней станции, расположенной на высоте более 2900 метров.

© Фото: gudauri.com

Какие часы работы канатной дороги Гудаури-Коби?

Канатная дорога Коби-Гудаури работает каждый день:

В декабре-феврале: с 10:00 до 17:00;

В марте-апреле: с 9:00 до 16:00;

Билетные кассы работают так же. В зимние месяцы эта канатная дорога используется наиболее активно. В определенное время года ее закрывают на техническое обслуживание, обычно это происходит в конце весны и длится до июня. При плохих погодных условиях, например очень сильном ветре, работу канатной дороги могут временно остановить.

© Фото: gudauri.com

Сколько стоит проезд на канатной дороге Гудаури-Коби?

Взрослый билет в обе стороны стоит 45 лари;

Детский билет (6-12 лет) в обе стороны стоит 35 лари;

Отдельный билет на этот маршрут есть в виде одноразовых бумажных карт, но можно ездить по мультипассу, если он уже есть. В кассах принимаются наличные деньги и карты.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько длится поездка на канатной дороге Гудаури-Коби?

Расстояние между Новым Гудаури и Коби преодолевается за полчаса, но на практике это может занять гораздо больше времени. На всякий случай лучше выделить для путешествия в одну сторону час, поскольку из-за ветра скорость движения гондол могут снижать, так же могут быть короткие задержки и очереди на посадку. У канатных дорог курорта есть генераторы, поэтому, если происходят сбои, обычно остановки длятся не очень долго.

Как добраться до канатной дороги Гудаури-Коби из Тбилиси?

До нижней станции канатной дороги в Новом Гудаури из Тбилиси можно добраться несколькими способами: на маршрутке, частном трансфере, личном транспорте или такси. От остановки общественного транспорта до Нового Гудаури можно подняться по коротенькой канатной дороге "Пирвели" или дойти пешком за полчаса. Далее нужно подняться на канатной дороге "Гудаура". Либо можно добраться с нижней станции канатной дороги "Шино", которая располагается выше по Военно-Грузинской дороге.

Станции канатной дороги Гудаури-Коби

Гудаура

Станция нижней канатной дороги расположена в центре нового горнолыжного курорта Гудаури. Но это пока еще не канатка Коби-Гудаури. Рядом есть парковка, билетная касса, несколько кафе, а также аренда лыжного оборудования и отели. От Нового Гудаури идет первый участок канатной дороги, поездка занимает 7-10 минут.

Верхняя станция "Гудаура" и нижняя станция "Коби"

Верхняя станция канатки "Гудаура" расположена в зоне отдыха курорта, где есть снежный парк и несколько кафе. Кстати, чем выше подниматься, тем выше цены в ресторанчиках. Здесь же и расположена нижняя станция канатной дороги Коби-Гудаури. Поездка на гондоле отсюда занимает еще 7-10 минут. Это одна из самых живописных частей поездки, именно тогда впервые открывается вид на Казбек.

Средняя станция "Коби"

Это самая красивая станция канатной дороги, здесь стоит прогуляться перед тем, как сесть в следующую гондолу. Особенно красивая панорама открывается здесь в ясный день. Здесь также есть пара кафе. После этой станции движение происходит уже по другой стороне горного хребта вниз, к следующей долине. Поездка по этому участку занимает менее 10 минут.

"Трусо"

Последняя стадия канатной дороги предназначена исключительно для транспортировки до села Коби, эта поездка самая продолжительная и в среднем занимает 10-12 минут. Кафе, туалеты и билетная касса есть только уже на нижней станции.