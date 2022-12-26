Вестник Кавказа

Где покататься на горных лыжах без виз?

Медина Назарова
Где покататься на горных лыжах без виз?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Большинство метеопрогнозов на зиму 2024-2025 указывает, что она будет снежной, а это лучший подарок для любителей катания на лыжах и сноубордах. Расскажем о популярных местах, где можно с комфортом отдохнуть и до которых можно добраться без пересадок и без виз.

Шахдаг (Азербайджан)

  •  Южные склоны Большого Кавказского хребта славятся особой красотой своих горных вершин, глубоких ущелий и высокогорных озер. «Шахдаг», открытый в 2012 году, стал первым и самым большим горнолыжным курортом в Азербайджане. Он расположен у подножья горы Шахдаг высотой 4285 метров.
© Фото: FluffyDietEngine/Creative Commons Attribution 4.0
  • Курорт предлагает 32 км трасс для катания на лыжах и сноубординге. Всего там 26 трасс (6 зеленых, 12 синих, 6 красных и 2 черные).
  • Самая длинная лыжная трасса — 8200 метров, а самая сложная (для профессионалов) — 6500 метров.
  • Подъемников на курорте 19: моногондола, ковер, съемный, несъемный и бугель. Один из них доставляет гостей к ресторану «2351».
  • «Шахдаг» славится своей инфраструктурой, развитием которой занимается компания Pas Grau International Management, известная в мире горнолыжных комплексов. Среди инструкторов, работающих на курорте, много специалистов с большим опытом работы в Европе. Они отмечают отличное состояние оборудования, начиная от ратраков, заканчивая пушками и подъемниками.
© Фото: Kupr31/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
  • Климат на Шахдаге континентальный с температурой в январе примерно -5 градусов и обильными снегопадами. Благодаря этому снежный покров на курорте достаточно стабилен.
  • Курорт известен безупречным сервисом. К услугам отдыхающих отели разного уровня, рестораны, а также спа-комплексы.
  • Находится «Шахдаг» в 2,5 часах езды от Баку.

Цахкадзор и Майлер (Армения)

  • В 1972 году на восточном склоне горы Тегенис (2851 метров) была построена канатная дорога, давшая начало первому зимнему курорту в Армении. «Цахкадзор» («Ущелье цветов» в переводе с армянского) находится в часе езды от Еревана.
  • Опытные туристы сравнивают рельеф Цахкадзора с рельефом «Солнечной долины» на Урале, а инфраструктуру — с Чегетом. Небольшой выбор трасс компенсируется природным ландшафтом.
© Фото: GeoO/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
  • Лучшее время для посещения Цахкадзора — январь и февраль. В эти месяцы температура варьируется от -5 до -15.
  • «Цахкадзор» предлагает гостям 5 трасс, общая протяженность которых составляет 30 км. Самая длинная трасса  — 5 км.
  • Курорт располагает 5 подъемниками, которые доставят туристов на бобслейную трассу с крутыми виражами. Также на курорте продолжена трасса протяженностью 3 км и шириной 300 метров, экстремальный спуск с 10-метровым карнизом, с которого открывается красивый вид на гору Арарат (Агрыдаг), трасса для новичков длиной около 2000 метров, спуск для сноубордистов. В Цахкадзоре есть гостиницы различных уровней — от эконом до люксов, кафе, рестораны, спа-центры, пункты проката лыжного оборудования, школы для обучения с профессиональными инструкторами.
© Фото: myler.am

Если Цахкадзор расположен на восточном склоне горы Тегенис, то открытый в феврале этого года «Майлер» обосновался на западном ее склоне.

  • Вершина Майлера находится на высоте 2850 метров. Добраться до нее и полюбоваться видами на горы можно на 6-местной канатке или двух 10-местных гондольных подъемниках.
  • Развитие курорта «Майлер» рассчитано до 2032 года. Пока здесь 21 км снежных трасс, которые соответствуют основным уровням сложности и различаются цветовой маркировкой.
  • Плюсом «Майлера» можно считать небольшое число отдыхающих, современные подъемники, качественную подготовку трасс.
  • Для проживания «Майлер» предлагает несколько шале разного уровня комфортности. На курорте работает два ресторана.

«Шымбулак» (Казахстан)

  • Расположен в живописном ущелье Заилийского Алатау (горный хребет в Казахстане, часть Тянь-Шаня) и считается крупнейшим курортом Центральной Азии.
  • Несомненный плюс высокогорного курорта - его близость к Алматы (всего 25 км, около 15 минут на машине).
  • Самая высокая точка — перевал Талгар — находится на высоте 3200 метров. Находясь на ней, вы оказываетесь на полпути к высшей точке Тянь-Шаня — Пику Победы (7439 метров). В ясную погоду можно любоваться потрясающими видами на горы и Большое Алматинское озеро, раскинувшееся на высоте 2511 метров над уровнем моря.
© Фото: Matti Blume/Creative Commons Attribution-Share Alike
  • Курорт был основан в 1954 году и был тренировочной базой советских горнолыжников.
  • В этом году курорт уже открыл зимний сезон. На момент открытия действовало трассы — Талгар, Азиада, Белый мишка и Змейка. Также в новом сезоне будет открыта специальная трасса для начинающих — трасса «Ак Барсик».
  • На Шымбулаке действуют 10 подъемников разных видов, а также бэби-лифт.
  • Чтобы подняться к началу трассы на высоте 3200 метров надо проехать две очереди гондольно-кресельных канатных дорог (Комби-1 и Комби-2). На это уйдет 20 минут. Здесь можно кататься в темное время суток, благодаря искусственному освещению.
  • В 2023 году «Шымбулак» попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокогорный ночной горнолыжный склон в мире (3200 метров).
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