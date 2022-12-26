Где покататься на горных лыжах без виз?

Большинство метеопрогнозов на зиму 2024-2025 указывает, что она будет снежной, а это лучший подарок для любителей катания на лыжах и сноубордах. Расскажем о популярных местах, где можно с комфортом отдохнуть и до которых можно добраться без пересадок и без виз.

Шахдаг (Азербайджан)

Южные склоны Большого Кавказского хребта славятся особой красотой своих горных вершин, глубоких ущелий и высокогорных озер. «Шахдаг», открытый в 2012 году, стал первым и самым большим горнолыжным курортом в Азербайджане. Он расположен у подножья горы Шахдаг высотой 4285 метров.

© Фото: FluffyDietEngine/Creative Commons Attribution 4.0

Курорт предлагает 32 км трасс для катания на лыжах и сноубординге. Всего там 26 трасс (6 зеленых, 12 синих, 6 красных и 2 черные).

Самая длинная лыжная трасса — 8200 метров, а самая сложная (для профессионалов) — 6500 метров.

Подъемников на курорте 19: моногондола, ковер, съемный, несъемный и бугель. Один из них доставляет гостей к ресторану «2351».

«Шахдаг» славится своей инфраструктурой, развитием которой занимается компания Pas Grau International Management, известная в мире горнолыжных комплексов. Среди инструкторов, работающих на курорте, много специалистов с большим опытом работы в Европе. Они отмечают отличное состояние оборудования, начиная от ратраков, заканчивая пушками и подъемниками.

© Фото: Kupr31/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Климат на Шахдаге континентальный с температурой в январе примерно -5 градусов и обильными снегопадами. Благодаря этому снежный покров на курорте достаточно стабилен.

Курорт известен безупречным сервисом. К услугам отдыхающих отели разного уровня, рестораны, а также спа-комплексы.

Находится «Шахдаг» в 2,5 часах езды от Баку.

Цахкадзор и Майлер (Армения)

В 1972 году на восточном склоне горы Тегенис (2851 метров) была построена канатная дорога, давшая начало первому зимнему курорту в Армении. «Цахкадзор» («Ущелье цветов» в переводе с армянского) находится в часе езды от Еревана.

Опытные туристы сравнивают рельеф Цахкадзора с рельефом «Солнечной долины» на Урале, а инфраструктуру — с Чегетом. Небольшой выбор трасс компенсируется природным ландшафтом.

© Фото: GeoO/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Лучшее время для посещения Цахкадзора — январь и февраль. В эти месяцы температура варьируется от -5 до -15.

«Цахкадзор» предлагает гостям 5 трасс, общая протяженность которых составляет 30 км. Самая длинная трасса — 5 км.

Курорт располагает 5 подъемниками, которые доставят туристов на бобслейную трассу с крутыми виражами. Также на курорте продолжена трасса протяженностью 3 км и шириной 300 метров, экстремальный спуск с 10-метровым карнизом, с которого открывается красивый вид на гору Арарат (Агрыдаг), трасса для новичков длиной около 2000 метров, спуск для сноубордистов. В Цахкадзоре есть гостиницы различных уровней — от эконом до люксов, кафе, рестораны, спа-центры, пункты проката лыжного оборудования, школы для обучения с профессиональными инструкторами.

© Фото: myler.am

Если Цахкадзор расположен на восточном склоне горы Тегенис, то открытый в феврале этого года «Майлер» обосновался на западном ее склоне.

Вершина Майлера находится на высоте 2850 метров. Добраться до нее и полюбоваться видами на горы можно на 6-местной канатке или двух 10-местных гондольных подъемниках.

Развитие курорта «Майлер» рассчитано до 2032 года. Пока здесь 21 км снежных трасс, которые соответствуют основным уровням сложности и различаются цветовой маркировкой.

Плюсом «Майлера» можно считать небольшое число отдыхающих, современные подъемники, качественную подготовку трасс.

Для проживания «Майлер» предлагает несколько шале разного уровня комфортности. На курорте работает два ресторана.

«Шымбулак» (Казахстан)

Расположен в живописном ущелье Заилийского Алатау (горный хребет в Казахстане, часть Тянь-Шаня) и считается крупнейшим курортом Центральной Азии.

Несомненный плюс высокогорного курорта - его близость к Алматы (всего 25 км, около 15 минут на машине).

Самая высокая точка — перевал Талгар — находится на высоте 3200 метров. Находясь на ней, вы оказываетесь на полпути к высшей точке Тянь-Шаня — Пику Победы (7439 метров). В ясную погоду можно любоваться потрясающими видами на горы и Большое Алматинское озеро, раскинувшееся на высоте 2511 метров над уровнем моря.

© Фото: Matti Blume/Creative Commons Attribution-Share Alike

Курорт был основан в 1954 году и был тренировочной базой советских горнолыжников.

В этом году курорт уже открыл зимний сезон. На момент открытия действовало трассы — Талгар, Азиада, Белый мишка и Змейка. Также в новом сезоне будет открыта специальная трасса для начинающих — трасса «Ак Барсик».

На Шымбулаке действуют 10 подъемников разных видов, а также бэби-лифт.

Чтобы подняться к началу трассы на высоте 3200 метров надо проехать две очереди гондольно-кресельных канатных дорог (Комби-1 и Комби-2). На это уйдет 20 минут. Здесь можно кататься в темное время суток, благодаря искусственному освещению.

В 2023 году «Шымбулак» попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокогорный ночной горнолыжный склон в мире (3200 метров).