Авария оставила без теплоснабжения более 100 домов в Кисловодске

Специалисты ведут работы по восстановлению теплоснабжения в центре Кисловодска. В настоящее время без отопления остаются более 100 домов.

В Кисловодске произошла авария на теплотрассе, в результате чего в центральной части города отключилось отопление. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 29 декабря на страницах в соцсетях главы Кисловодска Евгения Моисеева.

"У нас вновь авария на теплотрассе – утром упало опять давление в тепломагистрали"

– Евгений Моисеев

Он подчеркнул, что перебои в подаче отопления и горячей воды зафиксированы в более чем 100 домах.

Кроме того, глава города поведал, что проблемы с отоплением и горячей водой сейчас наблюдаются в двух детских сада, трех школах, цирке и здании администрации.

Специалисты уже приступили к восстановительным работам.