Евсеев возглавил махачкалинское "Динамо"

Новым главным тренером футбольного клуба "Динамо" Махачкала назначен Вадим Евсеев. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе махачкалинской команды.
"Как тренер Евсеев работал в ряде российских клубов, в том числе возглавлял "Амкар", "Уфу" и "Факел" в Российской
Премьер-Лиге. Выигрывал турнир второй лиги с "Шинником". До назначения в "Динамо" Евсеев работал с новороссийским «Черноморцем» в Первой лиге. Добро пожаловать в Дагестан, Вадим Валентинович"
– пресс-служба "Динамо" Махачкала
Предыдущим тренером "Динамо" Хасанби Биджиев. Он покинул команду три недели назад. Евсеев до недавнего времени тренировал новороссийский "Черноморец".
Турнирная таблица
Первую часть сезона махачкалинское "Динамо" завершило на 13-й строчке в чемпионате России. По итогам 18 туров команда из Дагестана набрала 15 очков.