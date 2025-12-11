Краснодар вошел в число самых красочных новогодних городов России

Стали известны российские города, украшенные к Новому году особенно эффектно. Первое место досталось Москве, второе – Краснодару.
Жители России назвали города с лучшим новогодним оформлением зимой 2025-2026, исследование провела компания SuperJob.
"В рейтинге самых красочных новогодних мегаполисов первое место - у Москвы (4,35 балла из 5). На втором находится Краснодар с 4,06 балла: особенно высоко респонденты оценивают праздничную подсветку улицы Красной. На третьей строке - Казань, <...> 3,89 балла"
– исследование
В рамках опроса горожан просили оценить новогодний декор и подсветку от 1 до 5 баллов. В опросе приняли участие 9000 человек, передает РИА Новости.